История с подменой умерших младенцев куклами оказалась обманом. Об этом 11 февраля сообщил в своём Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. На самом деле никаких детей не было. По словам Владимирова, проведённое вчера медицинское обследование предполагаемой матери доказало, что она не рожала. «Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка», — отмечает чиновник. В своём посте он приводит копию объяснения, данного женщиной. В тексте от первого лица рассказывается о сложной судьбе несостоявшейся матери. Началось всё летом: тест показал наличие беременности, а вот последующий анализ в женской консультация — её отсутствие. Однако рассказывать дома о новом анализе женщина не стала: муж очень обрадовался известию о том, что будет ребёнок, и она не хотела его огорчать. Она решила симулировать беременность. «У меня не было какого-то чёткого плана. Время от времени я чувствовала, что у меня растёт живот. Я надеялась, что всё-таки беременна», — рассказывается в объяснении.

Молодая семья переехала в Ставрополь к родственникам и стала готовиться к пополнению. В январе женщина отправилась в магазин присмотреть кроватку для малыша. «Мне сложно это объяснить, с одной стороны, я осознавала, что не беременна, с другой стороны, не могла себя остановить и перестать притворяться беременной», — рассказывает она. Там, в магазине, она заметила пупсов, которые потом сыграют роковую роль. 2 февраля женщина отправилась «рожать». Собрала вещи, вызвала такси, родственников убедила не ездить с ней из-за опасности коронавируса. Вышла у перинатального центра, села на лавочку и стала думать, что делать дальше. Открыла интернет и через сайт объявлений сняла на неделю квартиру (деньги ей давал муж в достаточном количестве). Заселившись, снова задумалась. И тут вспомнила о пупсах. Съездила в тот самый магазин и купила две куклы за 2400 рублей. «Находясь в квартире, я надевала на пупсов рубашки-распашонки и сидела с ними, как со своими детьми, а также пеленала их», — рассказывает женщина.

9 февраля она решила вернуться домой, к мужу. Пупсов она наполнила песком и запеленала. «Я решила сказать своим родственникам, что дети погибли при родах, но в итоге сказала, что они погибли после родов», — объясняет женщина. Муж решил, что похоронить мальчиков надо на родовом кладбище в Дагестане, и в тот же день они отправились туда. А во время похорон «супруг вскрыл <…> обман, обнаружив кукол вместо тел младенцев». Эти кадры, напомним, облетели всю страну и вызвали большой общественный резонанс и множество проверок. 33-летний мужчина, увидев кукол, счёл, что его детей подменили в роддоме, и обратился в полицию. «Я ввела в заблуждение всех своих родственников и своего супруга, о чем очень сожалею», — заключает женщина.