Житель Дагестана заявил, что на похоронах сыновей обнаружил вместо них кукол. В истории разбираются полиция, губернатор и Минздрав

Дагестанская полиция начала проверку после того, как приехавший из Ставрополя мужчина рассказал о предполагаемой подмене умерших сыновей. Игрушки вместо детей он обнаружил перед похоронами.



Видеозапись 10 февраля опубликована в официальном инстаграме управления МВД по Дагестану. На ней мужчина рассказывает о несостоявшихся похоронах детей, тела которых привёз в Дагестан из Ставрополя. «Начал вскрывать саван и вот что я увидел. Здесь куклы, здесь натуральные куклы», — говорит он.

В соцсетях также опубликована запись из книги учета сообщений о происшествиях, согласно которой 33-летний мужчина обратился в полицию днём 10 февраля. Полицейским он рассказал, что собирался похоронить двух сыновей — мальчики неделю назад родились в перинатальном центре № 1 в Ставрополе.