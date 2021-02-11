Житель Дагестана заявил, что на похоронах сыновей обнаружил вместо них кукол. В истории разбираются полиция, губернатор и Минздрав

Дагестанская полиция начала проверку после того, как приехавший из Ставрополя мужчина рассказал о предполагаемой подмене умерших сыновей. Игрушки вместо детей он обнаружил перед похоронами.
Видеозапись 10 февраля опубликована в официальном инстаграме управления МВД по Дагестану. На ней мужчина рассказывает о несостоявшихся похоронах детей, тела которых привёз в Дагестан из Ставрополя. «Начал вскрывать саван и вот что я увидел. Здесь куклы, здесь натуральные куклы», — говорит он.
В соцсетях также опубликована запись из книги учета сообщений о происшествиях, согласно которой 33-летний мужчина обратился в полицию днём 10 февраля. Полицейским он рассказал, что собирался похоронить двух сыновей — мальчики неделю назад родились в перинатальном центре № 1 в Ставрополе.
«Информация соответствует действительности. Она достоверная, но преждевременная, — подтверждает полиция. — Правоохранители обоих регионов работают во взаимодействии, непременно выяснят и восстановят весь ход событий. Все причастные будут установлены и понесут ответственность в соответствии с законом».
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также прокомментировал случившееся. Он заявляет, что краевые роддома проверили полиция и следователи, но записей о пациентке с указанной фамилией ни в одном из них не нашли. «Не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае. Подтверждений той шокирующей информации, о которой говорится в ролике, не найдено», — пишет он. Владимиров добавил, что, по его сведениям, в местном перинатальном центре очень давно не было мёртворождённых детей и гибели младенцев.
«В случае смерти тело родственникам передается не медучреждением, а патолого-анатомической службой — после соответствующего исследования. При такой передаче у родных есть возможность увидеть тело. Все это очень странно. Я лично разбираюсь в ситуации», — добавляет губернатор.
В Минздраве Ставропольского края в свою очередь подтвердили, что указанная пациентка не поступала ни в один перинатальный центр Ставрополя (их два), ни в какое-либо другое медучреждение родовспоможения ни в этом году, ни в прошлом. В ведомстве подчеркнули, что деятельность перинатального центра № 1 полностью прозрачна: за происходящим наблюдают почти две сотни камер, пишет РИА Новости.