Промышленность Петербурга начала год с роста. Выпуск заводов в январе вырос на 4%

Индекс промышленного производства в Петербурге в январе 2021 года составил 104% к соответствующему периоду 2020 года. Об этом 11 февраля сообщил глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.



«Промышленность нашего города, демонстрируя с августа 2020 года стабильное восстановление, сумела превзойти показатели допандемийного уровня», — написал он в Facebook.

По словам главы ведомства, задача на ближайшую перспективу — поддержать этот рост. «В Петербурге есть все предпосылки для сохранения этой динамики», — считает Кирилл Соловейчик.