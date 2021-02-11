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Промышленность Петербурга начала год с роста. Выпуск заводов в январе вырос на 4%

Индекс промышленного производства в Петербурге в январе 2021 года составил 104% к соответствующему периоду 2020 года. Об этом 11 февраля сообщил глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

«Промышленность нашего города, демонстрируя с августа 2020 года стабильное восстановление, сумела превзойти показатели допандемийного уровня», — написал он в Facebook.

По словам главы ведомства, задача на ближайшую перспективу — поддержать этот рост. «В Петербурге есть все предпосылки для сохранения этой динамики», — считает Кирилл Соловейчик.

Петростат пока не публиковал подробные данные по индексу промышленного производства за январь. По итогам 2020 года показатель упал на 1,8 %.

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Комментарии (1)

korost
А в каких единицах измеряется этот "индекс промышленного производства"? В рублях? Цены выросли и он подрос, а вырос он за год меньше инфляции, следовательно, несмотря на рост, это плохая новость. Я правильно понимаю?
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