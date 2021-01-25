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Промышленное производство в Петербурге в 2020 году упало на 1,8%. В декабре заводы сделали рывок

Промышленное производство в Петербурге по итогам 2020 года упало на 1,8 %, говорится в материалах Петростата, опубликованных 25 января. Выпуск обрабатывающих предприятий снизился на 0,8 %.

За декабрь заводы Северной столицы совершили рывок, что позволило заметно улучшить общегодовые показатели. Для сравнения, за 11 месяцев общее снижение индекса составляло 2,6 %, обрабатывающих производств — 1,4 %.

Производство автомобилей сократилось на 11,4 %, машин и оборудования — на 6,3 %, электрического оборудования — на 17 %, текстильных изделий — на 25,3 %. При этом производство пищевых продуктов выросло на 4,6 %, табачных изделий — на 5,5 %, лекарств — на 13,9 %, резиновых и пластмассовых изделий — на 8,5 %.

Индекс промпроизводства заметно упал во втором квартале, когда из-за коронавирусных ограничений некоторые предприятия были вынуждены остановить работу или снизить темпы производства. В Смольном прогнозировали, что по итогам года индекс промпроизводства восстановится до 98–99 %.

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Комментарии (1)

Lebon
Надо построить больше жилых домов на территории промышленных зон, так можно еще больше увеличить промышленное производство.
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