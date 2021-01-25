Промышленное производство в Петербурге в 2020 году упало на 1,8%. В декабре заводы сделали рывок

Промышленное производство в Петербурге по итогам 2020 года упало на 1,8 % , говорится в материалах Петростата, опубликованных 25 января. Выпуск обрабатывающих предприятий снизился на 0,8 % .

За декабрь заводы Северной столицы совершили рывок, что позволило заметно улучшить общегодовые показатели. Для сравнения, за 11 месяцев общее снижение индекса составляло 2,6 % , обрабатывающих производств — 1,4 % .