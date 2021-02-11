Bellingcat опубликовал новое расследование про «отравителей Навального». Они следили и за Владимиром Кара-Мурзой

Возможные отравители Алексея Навального могли следить и за оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой-младшим, и его жизни дважды грозила опасность. Об этом говорится в расследовании Bellingcat, опубликованном 11 февраля.

«На основе анализа командировочных документов известных членов «отряда отравлений» <...>, ранее причастных к отравлению Алексея Навального и трех других российских активистов, установлено, что это подразделение также систематически следило за Владимиром Кара-Мурзой», — пишет Bellingcat.

За оппозиционером якобы следили до его отравления в 2015 году. Слежка возобновилась и после того, как он вернулся после лечения в США. Поездки по его следам не прекращались до второй интоксикации 1 февраля 2017 года. К такому выводу расследователи пришли после изучения перемещений Кара-Мурзы-младшего и членов «отряда» — многие из них совпали. «Это делает случайное совпадение статистически неправдоподобным», — делают вывод в Bellingcat. За три месяца до первого возможного отравления Кара-Мурзу в поездках по России четыре раза могли сопровождать предполагаемые сотрудники ФСБ. Одна из этих командировок была в Санкт-Петербург. «Единственное имя, связывающее все четыре рейса, — это имя Александра Самофала», — говорится в материале. В Сети мало «следов» этого человека, однако в базах данных удалось найти права, выданные на имя Александра Самофала. Его адрес там указан как «воинская часть 2567», где находится Голицынский пограничный институт ФСБ России. С 2015 по 2016 год Самофал 12 раз перемещался по тем же направлениям, что и Кара-Мурза. С ним ездил и Константин Кудрявцев, который стал известен после звонка Алексея Навальному.