Bellingcat опубликовал новое расследование про «отравителей Навального». Они следили и за Владимиром Кара-Мурзой

Возможные отравители Алексея Навального могли следить и за оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой-младшим, и его жизни дважды грозила опасность. Об этом говорится в расследовании Bellingcat, опубликованном 11 февраля.
«На основе анализа командировочных документов известных членов «отряда отравлений» <...>, ранее причастных к отравлению Алексея Навального и трех других российских активистов, установлено, что это подразделение также систематически следило за Владимиром Кара-Мурзой», — пишет Bellingcat.
За оппозиционером якобы следили до его отравления в 2015 году. Слежка возобновилась и после того, как он вернулся после лечения в США. Поездки по его следам не прекращались до второй интоксикации 1 февраля 2017 года. К такому выводу расследователи пришли после изучения перемещений Кара-Мурзы-младшего и членов «отряда» — многие из них совпали. «Это делает случайное совпадение статистически неправдоподобным», — делают вывод в Bellingcat.
За три месяца до первого возможного отравления Кара-Мурзу в поездках по России четыре раза могли сопровождать предполагаемые сотрудники ФСБ. Одна из этих командировок была в Санкт-Петербург. «Единственное имя, связывающее все четыре рейса, — это имя Александра Самофала», — говорится в материале. В Сети мало «следов» этого человека, однако в базах данных удалось найти права, выданные на имя Александра Самофала. Его адрес там указан как «воинская часть 2567», где находится Голицынский пограничный институт ФСБ России. С 2015 по 2016 год Самофал 12 раз перемещался по тем же направлениям, что и Кара-Мурза. С ним ездил и Константин Кудрявцев, который стал известен после звонка Алексея Навальному.
Bellingcat полагает, что Кара-Мурзу пытались отравить, нанеся яд на какие-то личные вещи оппозиционера, например одежду.
Владимир Кара-Мурза-младший дважды пережил попытки отравления с диагнозом «токсическое действие неучтенного вещества». В 2015 году это случилось через три месяца после убийства политика Бориса Немцова. Кара-Мурза почувствовал себя плохо, затем впал в кому. У него начали отказывать почки, легкие и сердце, врачи диагностировали острую печеночную недостаточность. Проведенная во Франции экспертиза показала, что в организме Владимира Кара-Мурзы было серьезно превышено содержание тяжелых металлов. Оппозиционер подал заявление в российские следственные органы с требованием возбудить дело о покушении на его жизнь. В 2017 году Кара-Мурзе внезапно стало плохо за несколько часов до отлета в США, перед тем, как потерять сознание, он успел позвонить жене. Симптомы отравления были те же, что и в 2015 году. Владимир Кара-Мурза был введен в медикаментозную кому, после выписки из московской клиники уехал лечиться за границу. В 2018 году Следственный комитет возобновил проверку по факту двух отравлений оппозиционера. Кара-Мурза заявил следствию, что попытки его отравления связаны с тем, что он, в частности, продвигает в США и Европе «Акт Сергея Магнитского».