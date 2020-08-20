Новейшая история отравлений. Кто и как пострадал в России после критики власти

В современной России оппозиционеры и правдорубы все чаще говорят, что были отравлены неизвестным веществом. Их истории роднит тот факт, что ни в одном случае злодей не был назван по имени.

Сотрудники полиции около Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 Омска, куда был доставлен Алексей Навальный



автор фото Евгений Софийчук/ТАСС

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный госпитализирован в тяжелом состоянии с симптомами отравления. Утром 20 августа Навальный выпил чай в аэропорту Томска, в самолете, следовавшем в Москву, ему стало плохо, и он потерял сознание. После экстренного приземления в Омске Навального в состоянии комы поместили в реанимацию подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Предварительный диагноз — острое отравление неустановленным психодислептиком.

2003 год

Журналист-расследователь Юрий Щекочихин внезапно заболел неизвестной болезнью, врачи зафиксировали у него синдром Лайела вследствие тяжелой интоксикации. Что именно послужило причиной, официально так и не было установлено. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов рассказывал о состоянии Щекочихина перед смертью, что «за две недели превратился в глубокого старика, волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа, практически вся, один за другим отказывали внутренние органы». Коллеги журналиста высказывали предположение, что его могли отравить таллием, но это не было доказано. В «Новой газете» считают, что смерть Щекочихина могла быть связана с его расследованием по делу «Трех китов», незадолго до начала болезни он запланировал поездку в Нью-Йорк и встречу со следователями ФБР, чтобы получить от них оригиналы документов об отмывании денег через Bank of New York. Расследование уголовного дела по факту смерти Юрия Щекочихина было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.



2004 год

Журналистка «Новой Газеты» Анна Политковская выпила чай в самолете, следовавшем из Москвы в Ростов-на-Дону. Там она рассчитывала сделать пересадку и отправиться в Беслан, где террористы взяли в заложники 1100 человек — детей, родителей и учителей — в заминированной школе. Политковская могла принять участие в переговорах с террористами, так как двумя годами ранее она вместе с доктором Леонидом Рошалем участвовала в таких переговорах во время захвата театрального центра на Дубровке. Но сразу после приземления журналистка потеряла сознание, ее госпитализировали в реанимацию Центральной клинической больницы Ростова с признаками серьезного отравления. Официально так и не было установлено, что случилось с Анной Политковской в самолете. Но, по мнению Политковской и ее коллег, к инциденту имела отношение 13-ая лаборатория КГБ, перешедшая «по наследству» ФСБ, которая после большого перерыва возобновила свою работу по производству ядов, которые быстро разлагаются и не оставляют следов. 7 октября 2006 года Анна Политковская была застрелена в лифте собственного дома.



2006 год

В Лондоне погиб бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. В 2000 году он получили политическое убежище в Великобритании. По версии следствия, Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием-210, который добавили в его чай в суши-баре — эксперты отмечали схожесть симптомов с болезнью Юрия Щекочихина. Непосредственным отравителем британская сторона назвала офицера Главного управления охраны Российской Федерации Андрея Лугового. В экстрадиции Лугового Великобритании российская сторона отказала. По одной из версий следствия Литвиненко был устранен, так как собирался дать показания по делу о русской мафии для испанской прокуратуры.

2015 и 2017 год

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший дважды пережил попытки отравления с диагнозом «токсическое действие неучтенного вещества». В 2015 году это случилось через три месяца после убийства политика Бориса Немцова. Кара-Мурза почувствовал себя плохо, затем впал в кому. У него начали отказывать почки, легкие и сердце, врачи диагностировали острую печеночную недостаточность. Проведенная во Франции экспертиза показала, что в организме Владимира Кара-Мурзы были серьезно превышено содержание тяжелых металлов. Оппозиционер подал заявление в российские следственные органы с требованием возбудить дело о покушении на его жизнь. В 2017 году Кара-Мурзе внезапно стало плохо за несколько часов до отлета в США, перед тем, как потерять сознание, он успел позвонить жене. Симптомы отравления были те же, что и в 2015 году. Владимир Кара-Мурза был введен в медикаментозную кому, после выписки из московской клиники уехал лечиться за границу. В 2018 году Следственный комитет возобновил проверку по факту двух отравлений оппозиционера. Кара-Мурза заявил следствию, что попытки его отравления связаны с тем, что он, в частности, продвигает в США и Европе «Акт Сергея Магнитского».



2016 год

Неизвестный вколол токсин социологу и издателю журнала «Археология русской смерти» Сергею Мохову — мужу юриста ФБК Алексея Навального Любови Соболь. Незадолго до этого ФБК опубликовал расследование о том, как структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, зарабатывают на госзакупках. У Мохова начались конвульсии, он потерял сознание и был госпитализирован. В ФБК связали нападение на Мохова с деятельностью Любови Соболь, а сам Мохов отмечал, что инцидент мог быть связан с его собственной работой: он занимался исследованием похоронного бизнеса. Полиция проводила доследственную проверку по факту нападения на Мохова в течение полутора месяцев и вынесла постановление об отказе в возбуждении дела.

2018 год

Активист и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов попал в московскую больницу с симптомами отравления в сентябре 2018 года: у него стало пропадать зрение, он не мог говорить и передвигаться. Однако медики не обнаружили в организме Верзилова отравляющих веществ. Верзилов был перевезен в берлинскую клинику Charite, где врачи подтвердили, что он был отравлен неизвестным веществом.



Этим событиям предшествовала громкая акция «Милиционер вступает в игру» во время финального матча чемпионата мира по футболу в Лужниках: четверо участников Pussy Riot в полицейской форме выбежали на поле, чтобы таким образом потребовать освобождения политзаключенных. На трибунах в это время находились президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Адвокат Верзилова Дмитрий Динзе обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело об отравлении, но в октябре 2019 года ему отказали. Затем это решение было отменено прокуратурой МВД, расследование продолжается. Венера Галеева, «Фонтанка.ру»