Сборная Санкт-Петербурга по мужской художественной гимнастике Фото: Александра Засыпкина Поделиться Поделиться







Художественная гимнастика всегда была уделом девочек, которые умеют красиво прыгать и при этом умело обращаться с ленточками и обручем. Хотя в некоторых странах мужчин уже давно допустили до столь изящного вида спорта, в России к этому до сих пор относятся с предубеждением. Тем не менее с подачи Всероссийской федерации художественной гимнастики под управлением Ирины Винер-Усмановой несколько недель назад в Москве впервые провели официальные соревнования среди юношей. А 13 февраля необычное зрелище можно будет увидеть и в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата города. О том, что такое мужская художественная гимнастика и стоит ли разделять депутатские переживания за ориентацию мальчиков, которые занимаются ею, мы поговорили с Татьяной Колесниковой, директором «Жемчужины» — одной из ведущих школ России.



— Давайте начнем наш разговор с комментария депутата Госдумы Виталия Милонова по поводу первых в России соревнований среди мужчин по художественной гимнастике в Москве: «У мужчин есть много других дел, которыми они могли бы заняться. Главное, чтобы не в купальниках выходили, а то это точно гомосятина будет. Тогда этот вид спорта нужно будет запретить, нечего мужчинам в женской одежде прыгать».

— На том первенстве в Москве, кстати, еще очень успешно выступила наша сборная, Санкт-Петербурга, заняв призовые места в групповых упражнениях, в командном зачете и в личной программе. И это были именно девочки, что очень радостно. Но там действительно в первый раз дебютировала мужская художественная гимнастика. Для судей, тренеров и других специалистов это было очень необычно. У многих было двоякое мнение по этому поводу. Сразу скажу, что мы приняли японское направление мужской художественной гимнастики — это когда мальчики выступают в комбинезонах, как в спортивной гимнастике, с двумя обручами, палкой или скакалкой.



Поэтому никакого отношения это к «гомосятине», как выразился депутат, не имеет. Они выглядят абсолютно мужественно, никаких страз, никаких украшений, никаких юбочек. Они делают практически те же элементы спортивной гимнастики и акробатики только с предметами, в которых есть что-то от художественной гимнастики. Это даже напоминает больше что-то между боевыми искусствами и цирковыми приемами. Конечно, к этому нужно привыкнуть. Мужская художественная гимнастика теперь есть в реестре Министерства спорта. Разработаны нормативы, и 1 февраля вышли даже федеральные стандарты, на основе которых можно присваивать спортивные разряды.

— Какого возраста ребята выступили в Москве и откуда они?

— 13–15 лет. У нас еще очень мало регионов, которые развивают этот вид. В первую очередь это Татарстан и Ленинградская область. Ну и мы стараемся не отставать. Так как Ирина Александровна Винер является лидером всей нашей художественной гимнастики, у нее всегда очень прогрессивные идеи, как, например, было, когда Алина (Кабаева. — Прим. ред.) вышла не в обычном купальнике, а в купальнике с юбочкой со стразами. Так же и в случае с мужской гимнастикой это она дала первый толчок. Она говорит: «Вот мама приводит заниматься дочку, а рядом сын. Ну и возьмите мальчика тоже, пусть занимается». Ну и мы тоже открыли это направление. У нас теперь есть группа так называемой гимнастики. Я бы не назвала её именно художественной. Они у нас, по сути, пока занимаются просто акробатикой. Ничего страшного я в этом не вижу. Ничего такого, о чем говорит Милонов, нет. Я сама против этого и абсолютно никак не приемлю. Если я что-то такое увижу, мы просто перестанем этим заниматься.



Просто ситуация какая была? У правообладателей Олимпийских игр возник вопрос: почему художественная гимнастика — это единственный вид спорта, в котором осталось гендерное неравноправие, то есть занимаются только женщины? Вот футболом, боксом и даже синхронным плаванием теперь занимаются и мальчики, и девочки. А у нас как бы идет дискриминация мужчин. Для нас это звучало немного странно, но иначе художественную гимнастику могли исключить из Олимпийских игр.

Откуда это взялось изначально? 10 лет назад к нам стали приезжать японские спортсмены и показывать очень-очень интересные программы. Они выступали также на фестивале Алины Кабаевой. Ребята очень мужественно смотрятся, делают сложнейшие вещи и сложнейшие элементы. У нас же тоже есть свой чемпион мира по мужской художественной гимнастике — Александр Буклов. Он выиграл в 2005 году. Прекрасный, красивый, мужественный парень. Просто он берет какие-то акробатические вещи и добавляет к ним предметы. Это усложняет программу. И ничего такого тут нет.



Вы поймите, я сама мама двух мальчиков, и это было бы ужасно, если бы все было так, как вы говорите. Мы против этого. Мы просто хотим дать возможность мальчикам заниматься гимнастикой. Если они хотят этого сами, если они готовы делать такие сложнейшие вещи, как сальто с подбрасыванием предметов, почему бы и нет? Это что-то новое, непривычное. Надо дать возможность, а потом уже мы посмотрим, в какую сторону это будет развиваться. Вот сейчас на чемпионате Санкт-Петербурга студенты университета им. Лесгафта будут выступать с групповым упражнением, парным и два мальчика еще покажут индивидуальную программу. А потом будет чемпионат России, где они тоже выступят. Там уже будет с присвоением разряда, пьедесталом. Международная федерация, кстати, пока не поддержала эту идею. Так что не знаю, что будет дальше.

— Вы говорили, что среди самих специалистов по художественной гимнастике есть двоякое мнение о мужчинах в их виде спорта. Ваше личное мнение какое?

— Если это будет мужественное направление, как спортивная гимнастика или как акробатика, я ничего плохого в этом не вижу. Если начнет превалировать испанское направление, где они выступают в юбочках со стразами, накрашенными губами и так далее, думаю, такое никому не понравится.



— Вы такое не приемлете?

— Абсолютно не приемлю. Это смотрится безобразно. Я считаю, что мужчины должны быть мужчинами. Даже если сделать парные выступления, как в фигурном катании, никакого отношения к женственности они не должны иметь. Женщина должна быть женственной, а мужчина — мужественным. Если они будут выступать в комбинезонах, будут выглядеть, как нормальные мужики, почему бы и нет.

— Внутри Российской федерации художественной гимнастики как-то обсуждались эти два направления — японское и испанское, или сразу решили, что испанский вариант — это не для нас?

— Думаю, что да, только японское обсуждалось. Испанское мы не поддерживаем.

— Как вы сказали, недавно были приняты федеральные стандарты. Что это меняет?

— Да. Это значит, что мальчики могут уже легально заниматься, получать разряды, а их тренеры — получать зарплату. — В «Жемчужине» как давно появились первые мальчики?

— Года три или четыре назад. Но это было так: приходят совсем маленькими, получают какую-то базу, а потом уходят в другие виды спорта — плавание, фигурное катание, борьбу. Первоначально я их брала просто для того, чтобы они не болтались на улице: сестренка в одном углу занимается, а он в другом. Хорошие мальчики такие. Они у нас иногда выступают на разных праздниках в футболочках, штанишках — в совершенно нормальном виде, как нормальные мальчики. Но сейчас из-за того, что появились официальные соревнования, многие захотели выполнить программу мастера спорта, мастера спорта международного класса и так далее. Почему бы и не дать такую возможность. Посмотрим. У нас очень мало мальчиков сейчас занимается. Всего 21 человек. Это маленькие детки трех-четырех лет. Я их не задерживаю. Как пойдет, так пойдет.



— В Москве от Петербурга никто не выступал?

— Если честно, то у Татарстана так много мальчиков, что они не могут все выступать за свой регион, и они их разбили по другим командам. И одного мальчика дали в зачет Санкт-Петербургу. Он даже занял первое место в упражнении с булавами. Почему-то именно в Татарстане мужская художественная гимнастика очень развита. Даже не знаю, как так получилось. Очень трудно судить эти соревнования. Мы часто просто терялись. Должно пройти какое-то время, чтобы это стало нормой.

— В чем трудность судейства?

— Там все по-другому, совсем другая специфика. Это... как если судей по спортивной гимнастике поставить работать на соревнованиях по художественной. Они просто ничего не поймут. И тут то же самое. Потому что они выполняют, как мне показалось, просто элементы спортивной гимнастики, но с предметами. Я не специалист в этой области. Я про наши элементы могу рассказать все что угодно, а тут для меня много нового. Я даже не понимаю до конца, правильно ли они что-то делают. Мне просто нравится или не нравится. А с техническими нюансами я не знакома. Мне кажется, что и они сами еще не очень это понимают.



Сборная Санкт-Петербурга по мужской художественной гимнастике Фото: Александра Засыпкина Поделиться Поделиться







— То есть, по сути, мужская художественная гимнастика в её японском понимании это обычная спортивная гимнастика с разными предметами?

— В принципе, да. Пока для меня это такая же загадка, как и для вас. Я тоже не могу понять, в чем там такое большое отличие. Еще они выступают на нашем помосте, и для них он не подходит, потому что они прыгают, делают сальто и из-за этого не все могут делать элементы. Но мы не можем туда-сюда монтировать ковер во время соревнований, им придется приспособиться к нашему помосту. Мне вот еще показалось, что у тех мальчиков, кто выступал в Москве, еще не достаточно высокий профессиональный уровень. Вот 13-го числа посмотрим, как это будет выглядеть у нас. На самом деле мне очень интересно, что из этого получится. Может, потом можно будет делать парные выступления мальчик-девочка, как в фигурном катании. Еще я смотрела видео из Испании с групповыми упражнениями — два мальчика и три девочки. Любопытно, конечно, но только если это примет такое нормальное, мужественное направление.

— Появилось ли больше желающих записать ребенка к вам в секцию?

— Когда мы только открыли набор, все сначала шарахались, а потом повели детей. Не аншлаг, но желающие есть. Это девочек мы уже не знаем, куда девать. — И все-таки вы говорите «шарахались».

— Некоторые приводят прям с удовольствием, а другие говорят: «Да никогда в жизни». Это личный выбор родителей. А самому ребенку вообще все равно, он же в три года еще не осознает до конца, ему лишь был что-то делать. Вот пришел мальчик сегодня и говорит: «Я хочу, хочу». И мы даем ему такую возможность. Все лучше, чем он будет в подворотне с сигареткой сидеть.



Сборная Санкт-Петербурга по мужской художественной гимнастике Фото: Александра Засыпкина Поделиться Поделиться







— Вот девочек вам девать некуда, а тут еще и мальчики появились. Как справляться будете?

— Тяжело, да. Потому что им надо предоставлять время, площадки, закупать предметы. Это все дополнительная нагрузка, которая легла на нас. Пока мы справляемся.

— А девочек у вас сколько?

— 900 с лишним человек. Очень тяжело, мы уже здесь не помещаемся.

— Со стереотипами приходится бороться, объяснять родителям, что нет тут никакой «гомосятины»?

— Не-не-не. Во-первых, мы такого не допускаем. Какая у нас тут гомосятина? Родители же сами все понимают. Если им что-то не понравится, они сами могут в любой момент забрать ребенка. Тренеры их растягивают, учат координации, дисциплине. Лучше, чем мы, их никто не растянет и осанку не сделает. А потом многие уходят в другие виды спорта. Есть такой гениальный балетмейстер Борис Эйфман. У него же тоже и мальчики, и девочки. Разве у него там есть какая-то гомосятина? Нет. И мы с ним сотрудничаем. Теперь у нас может и мальчиков набирать. Почему нет? Это тоже как вариант подготовки к балету. Я не против.

— Итак, 13-го у вас впервые выступят мальчики. Как это будет выглядеть?

— Как я уже и говорила, будет групповое упражнение, смешанная пара мальчик-девочка, и два мальчика покажут индивидуальную программу. Мы посмотрим на их подготовку и пожелаем им удачи на предстоящем чемпионате России.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»