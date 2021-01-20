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Мужчины впервые выступят на первенстве России по художественной гимнастике. Зрителей не будет, но можно увидеть, как это выглядит

Соревнования среди юношей впервые пройдут в рамках первенства России по художественной гимнастике. Об этом пресс-служба Всероссийская федерация художественной гимнастики сообщила в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» 20 января.

В комментариях к объявлению подписчики группы отреагировали по-разному, но самый заплюсованный комментарий состоит всего из одного слова: «Ужас!»

Первенство России состоится 24–31 января в Москве. Спортсмены в возрасте от 13 до 15 лет выступят 25 января. Соревнования будут проходить без зрителей.

Как это выглядит:

Ранее с таким же предубеждением относились к мужчинам в синхронном плавании, однако в последние годы в России становится все больше молодых людей, которые занимаются этим видом спорта. Первый мужчина-синхронист — родом из Петербурга. Читайте интервью с ним на «Фонтанке».

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Комментарии (14)

Djnyana
Какие симпомпончики! )))
alexber2
очень понравилось видео. Пусть наши парни и в этом виде спорта будут чемпионами.
Yubilar
Непонятно, почему организаторы допускают дискриминацию? Что это за отдельные соревнования и разделение на мужской/женский? Должно быть полное равенство. Индивидуальные соревнования нужно сделать смешанными. (Пока еще допускается определение мужской/женский пол, "спортсмен/спортсменка", а не спортсмен 1/спортсмен2" ) В команде должны выступать одновременно и мужчины и женщины. Равное количество мужчин и женщин.
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