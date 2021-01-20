Соревнования среди юношей впервые пройдут в рамках первенства России по художественной гимнастике. Об этом пресс-служба Всероссийская федерация художественной гимнастики сообщила в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» 20 января.



В комментариях к объявлению подписчики группы отреагировали по-разному, но самый заплюсованный комментарий состоит всего из одного слова: «Ужас!»

Первенство России состоится 24–31 января в Москве. Спортсмены в возрасте от 13 до 15 лет выступят 25 января. Соревнования будут проходить без зрителей.