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«Он боец». Немецкий тренер Навального рассказал о тайных занятиях с оппозиционером

Алексей Навальный девять недель занимался с персональным тренером после выписки из немецкой клиники Charite.

«После четырех недель в коме он был почти на нуле. Но я чувствовал: он боец», — цитирует 11 февраля заявление Бьорна Лебера «Дождь».

По его словам, условием занятий с «особым клиентом» было никому не рассказывать о тренировках. Перед немецким тренером стояла сложная задача, так как Навальному «пришлось заново учиться ходить». После возможного отравления «Новичком» у оппозиционера больше всего пострадала координация. Для ее восстановления пришлось даже заниматься жонглированием.

Сначала тренировки проходили два раза в неделю, однако затем их число выросло до четырех. Пандемия также внесла свои коррективы в процесс, поэтому иногда вместо зала занятия проходили дома.

Лебер назвал скорость восстановления Навального «экстраординарной». При этом тренер отметил, что огромную роль сыграла и целеустремленность его клиента.

Российский оппозиционер после 9 недель занятий предложил своему тренеру посетить Россию, когда Навальный «станет президентом». Лебер следит за новостями и знает, чем закончилось возвращение Навального на родину.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях этих трёх стран, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

После возвращения в Россию оппозиционера задержали, а затем Симоновский районный суд заменил ему условный срок на реальный.

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Комментарии (4)

Bobr Dobr
Хорошо ,что на умственных способностях Навального "отравление" никак не отразилось . Как был редкостным дураком, так и остался.
265040341
Лебер назвал скорость восстановления Навального «экстраординарной». ?))))
.... ждём комментариев от этого лопуха по поводу того, что "восстановившийся" тут-же перешёл к закреплению результата в баре, перейдя к дисциплине - литрболл.
W Bons
однако , немецкий тренер смело подбрасывает угля ... - привезёшь корону - озолочу ... Польшу подарю , хочешь Польшу ? - может быть лучше Кавказ , ваше величество ? - Кавказ ? Ни в коем случае ! (С)
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