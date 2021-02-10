Глава МИД Германии выступил против отказа от «Северного потока -2», предупредив о «геостратегических последствиях»

Политики, призывающие к принципиальному отказу от «Северного потока — 2», должны понимать «геостратегические последствия» подобного решения, заявил лава МИД Германии Хайко Маас



«Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства в то время, как они сами... увеличивают импорт нефти из России», — цитирует 10 февраля выступление министра в бундестаге РИА Новости.



Он подчеркнул, что попытки изолировать Россию, о которых говорят противники строительства газопровода, могут привести к сближению Москвы и Пекина. Этот альянс, направленный против Запада, по его мнению, стал бы крупнейшим из существующих.

