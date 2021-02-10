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Глава МИД Германии выступил против отказа от «Северного потока -2», предупредив о «геостратегических последствиях»

Политики, призывающие к принципиальному отказу от «Северного потока — 2», должны понимать «геостратегические последствия» подобного решения, заявил лава МИД Германии Хайко Маас

«Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства в то время, как они сами... увеличивают импорт нефти из России», — цитирует 10 февраля выступление министра в бундестаге РИА Новости.

Он подчеркнул, что попытки изолировать Россию, о которых говорят противники строительства газопровода, могут привести к сближению Москвы и Пекина. Этот альянс, направленный против Запада, по его мнению, стал бы крупнейшим из существующих.

«Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении. Это не только неправильно, это опасно», отметил Маас.

Также он раскритиковал сторонников исключения России из Совета Европы, подчеркнув, что ее членство в организации отвечает интересам российских граждан.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что, несмотря на ситуацию с Навальным, немецкие власти продолжают поддерживать проект газопровода. При этом Германия может ввести новые персональные санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера и высылки трех европейских дипломатов. Напомним, ранее к «беспристрастному расследованию» покушения на Навального призвал главный дипломат Евросоюза.

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Комментарии (2)

Oleg_I
Немцы смешные, конечно. Российский Газпром без немецких закупок газа накроется тазом сразу же. Сразу же. Россия не может не продавать газ, по любой цене, хоть по самой бросовой.
265048588
Там можно и санкции заработать от дяди Сэма.
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