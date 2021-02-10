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На Украине запретили российские вакцины от коронавируса. Зарегистрировать их будет невозможно

Российские вакцины от коронавируса запретили регистрировать на Украине. Постановление подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Документ опубликован на сайте правительства 10 февраля.

Из документа следует, что на Украине возможно регистрировать вакцины при условии успешных доклинических испытаний, а также клинических исследований компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. Запрет установлен только на вакцины, разработанные в России.

Ранее против российской вакцины выступил президент страны Владимир Зеленский, заявивший, что «украинцы не кролики, на них экспериментировать нельзя».

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет переговоры с производителем российской вакцины. РФПИ надеется на регистрацию препарата в Европе в начале марта. Положительную роль в продвижении первой российской вакцины сыграла публикация в престижном медицинском журнале Lancet 2 февраля.

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Комментарии (16)

260843741
Они ждут, что им ВОЗ вакцину предоставит. Что делать будут, если там только российские окажутся?
Oleg_I
На самом деле, важнейший вопрос: нафига эти вакцины сейчас вообще нужеы. В России, по независимым оценкам переболело уже больше 50% населения. На Украине, думаю, не меньше. То есть уровень коллективного иммунитета (ценой сотен тысяч жизней) уже сформирован. В этом смысле я не удивляюсь, что украинцы не спешат закупать всякую наспех слепленную ерунду - один хрен уже поздно. А уж если закупать, то что-то более качественное из второй волны вакцин.
montero3
Назло бабушке отморожу уши))) Как-то так...Только это не уши, а чьи-то жизни...Тысячи жизней....
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