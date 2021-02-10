На Украине запретили российские вакцины от коронавируса. Зарегистрировать их будет невозможно

Российские вакцины от коронавируса запретили регистрировать на Украине. Постановление подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Документ опубликован на сайте правительства 10 февраля.
Из документа следует, что на Украине возможно регистрировать вакцины при условии успешных доклинических испытаний, а также клинических исследований компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. Запрет установлен только на вакцины, разработанные в России.
Ранее против российской вакцины выступил президент страны Владимир Зеленский, заявивший, что «украинцы не кролики, на них экспериментировать нельзя».