«Украинцы не кролики». Зеленский не хочет прививать жителей Украины «Спутником V»

Украинский президент не одобряет использование российского препарата от коронавируса на Украине. Он считает, что россиянам сначала необходимо использовать вакцину внутри своей страны.



«Украинцы не кролики, на них экспериментировать нельзя», — цитирует 8 февраля заявление Владимира Зеленского «Страна.ua». Зеленский уверен, что именно всеобщая вакцинация — это лучший способ переубедить мир в отношении «Спутника V».

Украинский президент заявил, что его страна будет закупать только «безопасные вакцины мировых производителей».