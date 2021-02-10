FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -15
73.85р89.57р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Петербург получил ещё 63 тысячи вакцин. За пять дней привились больше 30 тысяч горожан

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург, рассказали в Смольном 10 февраля.

«В Петербург поступило 62,9 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). В ближайшее время она будет развезена по прививочным пунктам», — сообщает пресс-служба администрации вице-губернатора Олега Эргашева.

При этом в поликлиниках остаётся ещё 88 329 доз.

С 5 февраля количество пунктов вакцинации в городе увеличилось со 108 до 111, а число получивших вакцину впервые — с 94,5 тыс. до 126 тыс. человек. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 27 тысяч горожан. За последние сутки укололись более 11,5 тысяч петербуржцев.

Прививку теперь предлагают сделать даже в автобусе — он стоит у станции метро «Гражданский проспект».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

coronel
Не 100 тысяч, а 10 тысяч, не рапортовали, а планируют и надеются.
Агроном аэродрома
"За пять дней привились больше 30 тысяч горожан" - тут явно кто-то добросовестно заблуждается, ибо не далее как 15 минут назад в новостях рапортовали о 100 тыщах прививаемых петербуржцам ежедневно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний