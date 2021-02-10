Петербург получил ещё 63 тысячи вакцин. За пять дней привились больше 30 тысяч горожан

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург, рассказали в Смольном 10 февраля.
«В Петербург поступило 62,9 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). В ближайшее время она будет развезена по прививочным пунктам», — сообщает пресс-служба администрации вице-губернатора Олега Эргашева.
При этом в поликлиниках остаётся ещё 88 329 доз.
С 5 февраля количество пунктов вакцинации в городе увеличилось со 108 до 111, а число получивших вакцину впервые — с 94,5 тыс. до 126 тыс. человек. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 27 тысяч горожан. За последние сутки укололись более 11,5 тысяч петербуржцев.
Прививку теперь предлагают сделать даже в автобусе — он стоит у станции метро «Гражданский проспект».