FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
75.73р90.92р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Пятёрки» отменяются: в Петербурге привезли 75 тысяч доз «Спутник V» и каждая в отдельной ампуле

Крупнейшая партия вакцины от коронавируса прибыла в Петербург — 75 600 комплектов. От прочих поставок она отличается не только объемом, но и упаковкой.

«Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле, а не по пять во флаконе как раньше. Значит медикам не придется ждать, когда соберется пятерка желающих привиться», — рассказал 5 февраля губернатор Александр Беглов.

Всего с начала прививочной кампании в Петербурге привито 94 463 человека, из них 19 609 закончили цикл вакцинации. За вчерашний день вакцину получило рекордное количество горожан — 9313. Первично привито 7984 человека, вторично — 1329. В городе работает 108 пунктов вакцинации.

В Смольном считают вакцинацию одним из главных драйверов завершения пандемии в Петербурге. Если удастся существенно нарастить ей темпы, то нулевая заболеваемость коронавирусом в Петербурге может наступить уже в середине мая, посчитали в СПбГУ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

DrNixon
Интересно почему не привился Губернатор?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний