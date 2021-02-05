«Пятёрки» отменяются: в Петербурге привезли 75 тысяч доз «Спутник V» и каждая в отдельной ампуле

Крупнейшая партия вакцины от коронавируса прибыла в Петербург — 75 600 комплектов. От прочих поставок она отличается не только объемом, но и упаковкой.



«Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле, а не по пять во флаконе как раньше. Значит медикам не придется ждать, когда соберется пятерка желающих привиться», — рассказал 5 февраля губернатор Александр Беглов.

Всего с начала прививочной кампании в Петербурге привито 94 463 человека, из них 19 609 закончили цикл вакцинации. За вчерашний день вакцину получило рекордное количество горожан — 9313. Первично привито 7984 человека, вторично — 1329. В городе работает 108 пунктов вакцинации.