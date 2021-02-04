FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -13
75.73р90.92р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Нулевая заболеваемость коронавирусом в Петербурге будет уже в середине мая, подсчитали в СПбГУ

Нулевая заболеваемость в Петербурге — дело нескольких месяцев, считают ученые Центра интеллектуальной логистики петербургского госуниверситета.

«Петербург может опуститься до уровня 0,1% во второй декаде апреля. Процентный прирост может продолжить уменьшаться и достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости к середине мая, если вакцинация к этому времени охватит значительную часть восприимчивого к вирусу населения города», — говорится в их новом, февральском прогнозе.

При этом в Москве, по мнению ученых, нулевой уровень заболеваемости может быть достигнут уже в конце апреля, а в целом по России — в первой декаде мая. Но только если будет идти широкомасштабная вакцинация.

Как писала «Фонтанка», на 3 февраля в Петербурге были первично привиты 72 334 человека, из них лишь 15 027 полностью двумя уколами. А в феврале Петербург ждет суммарно 300 тысяч доз «Спутник V» и в четыре раза наращивает мощность пунктов вакцинации, чтобы ускорить процесс.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Otkating
Просто твари.
Пройдёт 6 месяцев и все опять начнут болеть.
Страховать бы от этих уродов, где?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний