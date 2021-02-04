Нулевая заболеваемость коронавирусом в Петербурге будет уже в середине мая, подсчитали в СПбГУ

Нулевая заболеваемость в Петербурге — дело нескольких месяцев, считают ученые Центра интеллектуальной логистики петербургского госуниверситета.
«Петербург может опуститься до уровня 0,1% во второй декаде апреля. Процентный прирост может продолжить уменьшаться и достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости к середине мая, если вакцинация к этому времени охватит значительную часть восприимчивого к вирусу населения города», — говорится в их новом, февральском прогнозе.
При этом в Москве, по мнению ученых, нулевой уровень заболеваемости может быть достигнут уже в конце апреля, а в целом по России — в первой декаде мая. Но только если будет идти широкомасштабная вакцинация.
Как писала «Фонтанка», на 3 февраля в Петербурге были первично привиты 72 334 человека, из них лишь 15 027 полностью двумя уколами. А в феврале Петербург ждет суммарно 300 тысяч доз «Спутник V» и в четыре раза наращивает мощность пунктов вакцинации, чтобы ускорить процесс.