Нулевая заболеваемость коронавирусом в Петербурге будет уже в середине мая, подсчитали в СПбГУ

Нулевая заболеваемость в Петербурге — дело нескольких месяцев, считают ученые Центра интеллектуальной логистики петербургского госуниверситета.



«Петербург может опуститься до уровня 0,1% во второй декаде апреля. Процентный прирост может продолжить уменьшаться и достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости к середине мая, если вакцинация к этому времени охватит значительную часть восприимчивого к вирусу населения города», — говорится в их новом, февральском прогнозе.

При этом в Москве, по мнению ученых, нулевой уровень заболеваемости может быть достигнут уже в конце апреля, а в целом по России — в первой декаде мая. Но только если будет идти широкомасштабная вакцинация.