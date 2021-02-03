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Петербург ждет 300 тысяч доз «Спутник V» до конца февраля и в четыре раза наращивает мощность пунктов вакцинации

Петербург до конца февраля ждет 310 700 комплектов вакцины «Спутник V», заявили в Смольном после заседания рабочей группы госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

О поставках вакцины губернатор Александр Беглов говорит с декабря прошлого года. Изначально он рассказывал о 500 тысячах в январе, но пока же нарастающий итог поступившей в город вакцины — 143 042 комплекта.

«Город согласовал с Министерством здравоохранения открытие 120 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В дальнейшем их число будет увеличено. Новые пункты откроются на базе городских поликлиник и частных клиник», — заявил 3 февраля Александр Беглов по итогам заседания.

На 3 февраля в Петербурге первично привито 72 334 человека, из них 15 027 полностью закончили цикл вакцинации. Сейчас в городе действуют 99 прививочных пунктов, из них 10 — в частных клиниках. Пункт вакцинации открыт также в ведомственной клинической больнице «РЖД-Медицина». При этом в Смольном заявили, что пропускная способность действующих пунктов вакцинации увеличена до 200 человек в день. Хотя еще недавно они принимали в четыре раза меньше — по 50 человек в сутки.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил Владимира Путина за поставки в страну российской вакцины. И заявил, что Аргентина договорилась с Россией о закупке 22 миллионов доз «Спутника V». Последние поставки, как раз в объемах по 300 тысяч доз, которые ждет Петербург, шли из Москвы.

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Комментарии (6)

yar_5e4cc335310b6
Тут мексика одобрила этот Спутник. Так что ищите петербургские вакцины в пригородах Мехико.
alexspb595
ходил вчера... за пару человек передо мной, вакцина кончилась. Типа 100 доз было выделено, 100 доз привито. Приходите к нам еще

Внимание вопрос - на фига выдавать номерков на прививку больше чем на 100 доз?
261181391
Коронавирусов внутри и вне нас многие сотни, других вирусов – тысячи, потому ПЦР тесты даже на огурцах срабатывают. Вы подумайте сами своей, а не СМИ-головой: - о каким коронавирусе ВСЕ и ВЕЗДЕ пишут и говорят; от чего всех так оголтело БЕСПЛАТНО (!!!) прививают, против чего понасоздавали разных ГМО-вакцин; если
Федеральный ЦКЗ США в инструкции ПЦР тестов «CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel" от 13 июля 2020 г. чёрным по белому указывает: - «…количественных изолятов вируса 2019-nCoV в настоящее время нет…». Вы поняли?! - в главной – Федеральной лаборатории США образца ковидлы нет!! И ни в одной Стране его нет!! – ковидла не существует и её не откуда взять, потому и трупы якобы «умерших от Covid» вскрывать запрещено!!
В И Р У С А 2019-nCoV – Сovid19 Н Е Т !!
Есть СМИ-пандемия лжи, за которой в одурённых Странах строится цифровой концлагерь и уничтожается население ГМО-вакцинами «отсроченной смерти»!
И есть телеинтервью, где полоумный jd Гейтц с г
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