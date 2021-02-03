Петербург ждет 300 тысяч доз «Спутник V» до конца февраля и в четыре раза наращивает мощность пунктов вакцинации

Петербург до конца февраля ждет 310 700 комплектов вакцины «Спутник V», заявили в Смольном после заседания рабочей группы госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

О поставках вакцины губернатор Александр Беглов говорит с декабря прошлого года. Изначально он рассказывал о 500 тысячах в январе, но пока же нарастающий итог поступившей в город вакцины — 143 042 комплекта.



«Город согласовал с Министерством здравоохранения открытие 120 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В дальнейшем их число будет увеличено. Новые пункты откроются на базе городских поликлиник и частных клиник», — заявил 3 февраля Александр Беглов по итогам заседания.