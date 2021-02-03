Петербург ждет 300 тысяч доз «Спутник V» до конца февраля и в четыре раза наращивает мощность пунктов вакцинации

Петербург до конца февраля ждет 310 700 комплектов вакцины «Спутник V», заявили в Смольном после заседания рабочей группы госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
О поставках вакцины губернатор Александр Беглов говорит с декабря прошлого года. Изначально он рассказывал о 500 тысячах в январе, но пока же нарастающий итог поступившей в город вакцины — 143 042 комплекта.
«Город согласовал с Министерством здравоохранения открытие 120 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В дальнейшем их число будет увеличено. Новые пункты откроются на базе городских поликлиник и частных клиник», — заявил 3 февраля Александр Беглов по итогам заседания.
На 3 февраля в Петербурге первично привито 72 334 человека, из них 15 027 полностью закончили цикл вакцинации. Сейчас в городе действуют 99 прививочных пунктов, из них 10 — в частных клиниках. Пункт вакцинации открыт также в ведомственной клинической больнице «РЖД-Медицина». При этом в Смольном заявили, что пропускная способность действующих пунктов вакцинации увеличена до 200 человек в день. Хотя еще недавно они принимали в четыре раза меньше — по 50 человек в сутки.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил Владимира Путина за поставки в страну российской вакцины. И заявил, что Аргентина договорилась с Россией о закупке 22 миллионов доз «Спутника V». Последние поставки, как раз в объемах по 300 тысяч доз, которые ждет Петербург, шли из Москвы.