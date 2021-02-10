Фотографии Кудь-Сверчков опубликовал в своих соцсетях 10 февраля. Космонавт признаётся, что за время работы МКС-64 запечатлеть серебристые облака, природа которых ещё не полностью изучена, ему удалось впервые. Это самые высокие облачные образования, возникающие на высотах 70–95 км. «Тонкие, полупрозрачные, появляющиеся совсем ненадолго», — описывает он.

Полюбоваться на мезосферные облака предложил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на борту Международной космической станции. По его словам, это не самое обычное зрелище даже для тех, кто на орбите.

Главными факторами, которые определяют образование таких облаков, являются низкая вблизи мезопаузы температура и достаточное количество водяного пара в ней. Влияет и активность пылевых частиц — поры воды при конденсации превращают их в кристаллы льда нанометровых размеров. По одной из гипотез, влага конденсируется на частицах метеоритной пыли.



«Отличить от других облаков их несложно — они светятся на фоне сумеречного неба, т.к. скрытое за горизонтом Солнце подсвечивает объекты, которые находятся очень высоко над Землей, в мезосфере. Помимо этого, с борта МКС отчетливо видна разница в высоте стратосферных облаков (тёмные, на горизонте) и серебристых», — рассказывает Сергей Кудь-Сверчков.



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