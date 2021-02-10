Полюбоваться на мезосферные облака предложил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на борту Международной космической станции. По его словам, это не самое обычное зрелище даже для тех, кто на орбите.
Фотографии Кудь-Сверчков опубликовал в своих соцсетях 10 февраля. Космонавт признаётся, что за время работы МКС-64 запечатлеть серебристые облака, природа которых ещё не полностью изучена, ему удалось впервые. Это самые высокие облачные образования, возникающие на высотах 70–95 км. «Тонкие, полупрозрачные, появляющиеся совсем ненадолго», — описывает он.
Главными факторами, которые определяют образование таких облаков, являются низкая вблизи мезопаузы температура и достаточное количество водяного пара в ней. Влияет и активность пылевых частиц — поры воды при конденсации превращают их в кристаллы льда нанометровых размеров. По одной из гипотез, влага конденсируется на частицах метеоритной пыли.
«Отличить от других облаков их несложно — они светятся на фоне сумеречного неба, т.к. скрытое за горизонтом Солнце подсвечивает объекты, которые находятся очень высоко над Землей, в мезосфере. Помимо этого, с борта МКС отчетливо видна разница в высоте стратосферных облаков (тёмные, на горизонте) и серебристых», — рассказывает Сергей Кудь-Сверчков.
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