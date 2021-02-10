В Роспотребнадзоре заявили, что требование носить маски в России никто не отменял. Но Кадырова это не остановило

Обязательный масочный режим в России продолжает действовать и в ближайшее время отменён не будет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» 10 февраля.
По словам Поповой, ежедневный прирост новых заболевших COVID-19 в стране на уровне более 10 тысяч случаев — это много. Следовательно, говорить о стабилизации ситуации можно только при неукоснительном соблюдении всех введённых коронавирусных правил.
«Нужно носить маски. Это требование не отменяется и пока не будет отменено. Вот в сегодняшнем периоде это так», — разъяснила глава Роспотребнадзора.
Накануне об отмене масочного режима заявили в Удмуртии. Глава региона уточнил, что с 12 февраля прикрытые лица останутся только рекомендацией, но желательно, чтобы жители продолжили носить маски уже добровольно.
В Чечне также решили настоятельно рекомендовать, но больше не обязывать надевать СИЗы в общественных местах. Ещё одним послаблением стали открытые границы республики: Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне ждут туристов в «условиях растущего интереса к региону».
В Кремле противоречий не видят. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что, принимая решение об отмене масочного режима, власти регионов реализуют свои особые полномочия, пишет РИА Новости.