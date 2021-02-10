В Роспотребнадзоре заявили, что требование носить маски в России никто не отменял. Но Кадырова это не остановило

Обязательный масочный режим в России продолжает действовать и в ближайшее время отменён не будет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» 10 февраля.



По словам Поповой, ежедневный прирост новых заболевших COVID-19 в стране на уровне более 10 тысяч случаев — это много. Следовательно, говорить о стабилизации ситуации можно только при неукоснительном соблюдении всех введённых коронавирусных правил.



«Нужно носить маски. Это требование не отменяется и пока не будет отменено. Вот в сегодняшнем периоде это так», — разъяснила глава Роспотребнадзора.

