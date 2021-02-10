Петербуржец поскользнулся на лестнице магазина и отсудил у его владельца 350 тысяч рублей

Как сообщает 10 февраля пресс-служба УФССП по Петербургу, петербуржец поскользнулся на лестнице, ведущей в магазин промтоваров, который принадлежит индивидуальному предпринимателю. На лестнице не было освещения, а ступеньки были скользкими и запорошенными снегом. В результате мужчина получил травму, прошел через две хирургические операции и долго лежал в больнице. Теперь у него неизлечимое заболевание опорно-двигательного аппарата, а правая нога из-за травмы стала короче левой, и мужчина хромает и с трудом передвигается.

Пострадавший подал иск о взыскании с владельца магазина компенсации морального вреда. Фрунзенский районный суд Петербурга поддержал его и постановил взыскать с предпринимателя 350 тысяч рублей. Исполнительный лист передали в Красносельский районный отдел судебных приставов для принудительного исполнения.

Приставы вручили владельцу магазина постановление и предупредили, что если он не выполнит решение суда в срок, то с него взыщут еще и исполнительский сбор. Однако предприниматель выплатил долг полностью лишь тогда, когда ему вынесли запрет на регистрационные действия с недвижимым имуществом. Тогда взыскатель наконец получил свою компенсацию.