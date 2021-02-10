Ведомство также сообщает, что в 11:51 пожарные добились ликвидации открытого горения. Сейчас на месте идут проливка и проверка.

Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

На месте пожара в Парголово начала работу передвижная химико-радиационная лаборатория. Она проведёт замеры воздуха в районе возгорания.

Сообщение о пожаре на Выборгском шоссе, 232, поступило в 10 утра. Через четыре минуты после прибытия первого пожарного расчёта возгоранию был присвоен 2-й повышенный номер сложности. На место стянули 14 единиц техники. Огонь тушили 56 сотрудников МЧС.

На месте, где расположена стройбаза, горел производственный цех со складом пиломатериалов на площади 1 500 квадратных метров. Была угроза распространения огня на соседнее административное здание.



Уже через час пожар удалось локализовать. И ранг работы по тушению был снижен.



Сведения о пострадавших, уточняют в МЧС, не поступали.

