На месте пожара в Парголово начала работу передвижная химико-радиационная лаборатория. Она проведёт замеры воздуха в районе возгорания.
Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Ведомство также сообщает, что в 11:51 пожарные добились ликвидации открытого горения. Сейчас на месте идут проливка и проверка.
Сообщение о пожаре на Выборгском шоссе, 232, поступило в 10 утра. Через четыре минуты после прибытия первого пожарного расчёта возгоранию был присвоен 2-й повышенный номер сложности. На место стянули 14 единиц техники. Огонь тушили 56 сотрудников МЧС.
На месте, где расположена стройбаза, горел производственный цех со складом пиломатериалов на площади
Уже через час пожар удалось локализовать. И ранг работы по тушению был снижен.
Сведения о пострадавших, уточняют в МЧС, не поступали.