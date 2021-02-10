Пожар на стройбазе в Парголово локализован. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров

МЧС Петербурга сообщает о локализации возгорания на Выборгском шоссе, 232.



Как уточняют в пресс-службе ведомства, справиться с огнём удалось в 11:14.



В 11:33 был дан отказ 2-му повышенному номеру. Сейчас пока тушат по 1-БИС.



На месте работали от МЧС 56 человек и 14 единиц техники.



Площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров. Горел производственный цех. Сам пожар начался в 10 утра. Дым от него было видно за несколько километров.



По указанному адресу расположена стройбаза «Парголово» группы компаний «Северный лес», которая занимается пиломатериалами. «Фонтанка» запросила комментарий у компании.

