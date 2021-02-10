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Пожар на стройбазе в Парголово локализован. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров

МЧС Петербурга сообщает о локализации возгорания на Выборгском шоссе, 232.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, справиться с огнём удалось в 11:14.

В 11:33 был дан отказ 2-му повышенному номеру. Сейчас пока тушат по 1-БИС.

На месте работали от МЧС 56 человек и 14 единиц техники.

Площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров. Горел производственный цех. Сам пожар начался в 10 утра. Дым от него было видно за несколько километров.

По указанному адресу расположена стройбаза «Парголово» группы компаний «Северный лес», которая занимается пиломатериалами. «Фонтанка» запросила комментарий у компании.

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