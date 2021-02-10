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На севере Петербурга пожар на территории стройбазы. Столб дыма виден за несколько километров

Фото: МЧС
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По повышенному номеру сложности тушат пожар в Парголово.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 10 февраля, около 10 утра в МЧС поступило сообщение о возгорании на Выборгском шоссе, 232.

Первые пожарные расчёты были на месте уже в 10:10. а в 10:14 ранг возгорания был повышен до номера 2.

Как уточняют в МЧС, горит производственный цех со складом размером 15 на 100 метров, высотой 8 метров. Здание горит по всей площади. Есть угроза распространения на соседнее административное здание.

vk.com/spb_today

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Читатели «Фонтанки» сообщают, что столб дыма виден за несколько километров от места возгорания.

По данному адресу расположена стройбаза «Парголово».

Фото: МЧС

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Комментарии (3)

265015791
>около 10 утра в МЧС поступило сообщение о возгорании
>расчёты были на месте уже в 10:10. а в 10:14 ранг возгорания был повышен до номера 2.
>Здание горит по всей площади.

Подожгли?
GusevOd
«Северный лес» ?
сгорела сушилка для дерева вместе с содержимым !
там «производили» сухие доски

а вообще это не стройматериалы, а дрова, качество отвратительное :(
Стёпа Ягодкин
Хорошо горит. Открытым огнём! Раньше, выезд на пожар по второму номеру, это уже ЧП городского масштаба! Сейчас, рядовой пожар. Привыкли. "Всё что сгорит, то не сгниёт!" - лозунг МЧС.
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