По повышенному номеру сложности тушат пожар в Парголово.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 10 февраля, около 10 утра в МЧС поступило сообщение о возгорании на Выборгском шоссе, 232.



Первые пожарные расчёты были на месте уже в 10:10. а в 10:14 ранг возгорания был повышен до номера 2.



Как уточняют в МЧС, горит производственный цех со складом размером 15 на 100 метров, высотой 8 метров. Здание горит по всей площади. Есть угроза распространения на соседнее административное здание.