По повышенному номеру сложности тушат пожар в Парголово.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 10 февраля, около 10 утра в МЧС поступило сообщение о возгорании на Выборгском шоссе, 232.
Первые пожарные расчёты были на месте уже в 10:10. а в 10:14 ранг возгорания был повышен до номера 2.
Как уточняют в МЧС, горит производственный цех со складом размером 15 на 100 метров, высотой 8 метров. Здание горит по всей площади. Есть угроза распространения на соседнее административное здание.
Читатели «Фонтанки» сообщают, что столб дыма виден за несколько километров от места возгорания.
По данному адресу расположена стройбаза «Парголово».