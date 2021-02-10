Роспотребнадзор согласовал перезапуск фуд-кортов в Петербурге. Условием будет заполняемость 50%

Роспотребнадзор не возражает против снятия ограничений на работу фуд-кортов в Петербурге. Условием возобновления работы будет заполняемость
Чтобы разрешение вступило в силу, губернатор Александр Беглов должен внести необходимые изменения в 121-е «коронавирусное» постановление. По словам собеседников «Фонтанки», ближайшая корректировка может произойти в эту пятницу. Смольный готов разрешить работу фуд-кортам, как только их перезапуск согласует Роспотребнадзор, ранее сообщил «Коммерсанту» вице-губернатор Евгений Елин.
По информации «Фонтанки», в ближайшую корректировку 121-го постановления также могут войти послабления для театров и музеев.
Деятельность фуд-кортов и фуд-холлов была запрещена в ноябре 2020 года. Такой формат общепита серьёзно меняет проходимость моллов и структуру посещения. Благодаря их закрытию покупатели проводят меньше времени в торговых центрах, сглаживаются вечерние пики, отмечали в Смольном.