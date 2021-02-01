Смольный рассказал, почему не открыл фудкорты и детские развлечения

С 30 января вступили в силу изменения 121-го постановления, которые отменили 70% действовавших в январе запретов. Среди сохраняющихся антиковидных мер — запреты на работу фудкортов и детских развлечений в торговых центрах. По словам Александра Ситова, фудкорты серьезно меняют проходимость моллов и структуру посещения. Благодаря их закрытию покупатели проводят меньше времени в торговых центрах, сглаживаются вечерние пики. «Фудкорты — самый проходимый объект общественного питания, соответственно, с возможностью переносить коронавирусную инфекцию», — отметил он. Но сейчас с предпринимателями обсуждаются стандарты, которые позволят «демпфировать» данное воздействие. «Как только позволит ситуация, соответствующие решения будут приняты», — сказал он.

Снять ограничения с работы фудкортов и детских развлечений не позволяют рекомендации Роспотребнадзора. Об этом заявил 1 февраля в эфире телеканала «Санкт-Петербурга» заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Детские развлекательные центры также пока под запретом. Они тоже являются скоплением людей, а дети тоже болеют коронавирусом. «Школы закрывать намного хуже, образование на первом месте, развлечения на втором», — пояснил Александр Ситов.

Пока не снят запрет на досуговые мероприятия в общепите. «Мы понимаем, что мероприятия проводятся, чтобы увеличивать посещаемость. Они рекламируются, дополнительно привлекаются гости», — пояснил Александр Ситов. Но в случае дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации чиновники готовы продолжить диалог о смягчении данных ограничений.

В ближайшую корректировку, которая должна состояться через 2–3 недели, могут попасть послабления для экскурсионного обслуживания.

По прогнозу Смольного, уже вступившие в силу смягчения позволят бизнесу восстановиться в феврале-марте до 70% от оборота прошлого года. Если удастся снять другие запреты, то до 80%, отметил Александр Ситов.