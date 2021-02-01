Власти Петербурга допустили дальнейшее снятие ограничений в середине февраля

Дальнейшее снятие коронавирусных ограничений в Петербурге может произойти в середине февраля. Об этом заявил 1 февраля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«Должно пройти 2–3 недели для принятия следующего решения», — сказал он.

Основаниями для принятия такого решения может быть снижение заболеваемости, госпитализаций и, как следствие, высвобождение коечного фонда.

Сейчас ограничения касаются 1% бизнеса в Петербурге. Последняя корректировка 121-го коронавирусного постановления сняла 70% из действовавших в январе запретов. «Осталось 1–2 шага до полного снятия ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация», — сказал он.