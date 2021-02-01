FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
75.51р91.54р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Власти Петербурга допустили дальнейшее снятие ограничений в середине февраля

Дальнейшее снятие коронавирусных ограничений в Петербурге может произойти в середине февраля. Об этом заявил 1 февраля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«Должно пройти 2–3 недели для принятия следующего решения», — сказал он.

Основаниями для принятия такого решения может быть снижение заболеваемости, госпитализаций и, как следствие, высвобождение коечного фонда.

Сейчас ограничения касаются 1% бизнеса в Петербурге. Последняя корректировка 121-го коронавирусного постановления сняла 70% из действовавших в январе запретов. «Осталось 1–2 шага до полного снятия ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация», — сказал он.

Одним из возможных послаблений может быть увеличение размера экскурсионных групп (сейчас не более 5 человек), либо же это ограничение может быть отменено вовсе. Также чиновники обсуждают с бизнесом возможности перезапуска фудкортов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

mwr
пусть люди дохнут. властям этого и надо?
260569221
Намордники отмените уже а
265046383
Сказочные ********** - слов нет, остались только знаки, и те ******** (цензура). Ничего по сути за время кризиса не сделали, и надеются что всё будет хорошо? =) Не удивлюсь, если закредитованные предприятия начнут лопаться, как пузыри =)))))) Вот тогда может они очнутся, каматозники....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний