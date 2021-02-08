FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -12
74.26р89.40р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Смольный задумался про новые послабления для бизнеса. Смягчения могут получить театры и музеи

Правительство Петербурга вернулось к дискуссии о смягчении коронавирусных ограничений. По информации «Фонтанки» от 8 февраля, в числе предложений, которые подготовил Смольный, оказались послабления для театров и музеев. Если Роспотребнадзор одобрит поправки, театрам могут разрешить работать с заполняемостью 70% (сейчас 50%), а музеям принимать экскурсионные группы более пяти человек (новые параметры пока обсуждаются). Также на этой неделе с представителями санитарного ведомства будут обсуждаться возможные условия для перезапуска фудкортов.

Новую рабочую неделю Петербург встретил ростом коронавирусной статистики. 7 февраля в городе зарегистрирован 1551 новый случай заражения COVID-19, тогда как накануне сообщалось о 1175. В Смольном считают, что это пока не оказало существенного влияния на общий тренд по снижению распространения новой коронавирусной инфекции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний