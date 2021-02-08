Смольный задумался про новые послабления для бизнеса. Смягчения могут получить театры и музеи

Правительство Петербурга вернулось к дискуссии о смягчении коронавирусных ограничений. По информации «Фонтанки» от 8 февраля, в числе предложений, которые подготовил Смольный, оказались послабления для театров и музеев. Если Роспотребнадзор одобрит поправки, театрам могут разрешить работать с заполняемостью 70% (сейчас 50%), а музеям принимать экскурсионные группы более пяти человек (новые параметры пока обсуждаются). Также на этой неделе с представителями санитарного ведомства будут обсуждаться возможные условия для перезапуска фудкортов.
Новую рабочую неделю Петербург встретил ростом коронавирусной статистики. 7 февраля в городе зарегистрирован 1551 новый случай заражения COVID-19, тогда как накануне сообщалось о 1175. В Смольном считают, что это пока не оказало существенного влияния на общий тренд по снижению распространения новой коронавирусной инфекции.