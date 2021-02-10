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Восьмое марта всё ближе. Из павильона на Лиговском за ночь пропали несколько ящиков цветов

Продавец цветочного магазина на Лиговском проспекте ночью 10 февраля заявил о краже ящиков с розами, гвоздиками и тюльпанами.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), около двух ночи в полицию Фрунзенского района поступил звонок от 54-летнего сотрудника цветочного на Лиговском проспекте.

По предварительной информации, мужчина стал свидетелем хищения имущества магазина, в котором работает. По его словам, трое мужчин в 1:50 ночи вошли в павильон, забрали четыре ящика с цветами, загрузили их в багажник чёрного «БМВ». После чего уехали.

По заявлению ведётся проверка.

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