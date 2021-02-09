В Москве спустя 2,5 недели после митинга задержали мужчину, пнувшего полицейского

В Москве задержали 28-летнего участника митинга 23 января, который нанёс удары по голове и туловищу полицейского. Его делом занимается Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
«По версии следствия, 23 января 2021 года мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, нанес сотруднику полиции несколько ударов кулаком в область головы и туловища», — рассказали 9 февраля в СК. На кадрах видео, где мужчина себя узнал, он ударяет кулаком по шлему сотрудника правоохранительных органов, а после пинает оппонента.
Его обвиняют в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти. Часть 1 статьи 318 УК наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Следствие 9 февраля ходатайствовало в суде об аресте обвиняемого.