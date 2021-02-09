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В Москве спустя 2,5 недели после митинга задержали мужчину, пнувшего полицейского

В Москве задержали 28-летнего участника митинга 23 января, который нанёс удары по голове и туловищу полицейского. Его делом занимается Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

«По версии следствия, 23 января 2021 года мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, нанес сотруднику полиции несколько ударов кулаком в область головы и туловища», — рассказали 9 февраля в СК. На кадрах видео, где мужчина себя узнал, он ударяет кулаком по шлему сотрудника правоохранительных органов, а после пинает оппонента.

Его обвиняют в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти. Часть 1 статьи 318 УК наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Следствие 9 февраля ходатайствовало в суде об аресте обвиняемого.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах 23 и 31 января, а также 2 февраля — в день, когда условное наказание Навальному по делу «Ив Роше» заменили на реальное лишение свободы.

После возвращения в Россию политик Алексей Навальный был задержан, а его команда выпустила ранее заготовленный фильм про дворец в Геленджике. В расследовании утверждается, что роскошная недвижимость принадлежит президенту. Владимир Путин опроверг свою причастность к ней.

В Петербурге на всех трех митингах были задержаны более 2,5 тысяч человек. Более 350 человек арестованы, более 650 оштрафованы. Также возбуждены уголовные дела о блокировке транспортной инфраструктуры, вовлечении несовершеннолетних в противоправное действие и нападении на силовиков.

Полная информация о январском протесте — в сюжете «Фонтанки».

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Комментарии (11)

nuga
Пусть благодарит подстрекателей ФБК.Сломал себе жизнь.
265015791
Обращаю внимание, у обвиняемого хорошо выраженная несоразмерность верхнего века глаз - над верхним глазом оно всегда более широкое. На видео наличия этого характерного признака НЕ наблюдается.
Считаю что в данном случае Следствие допустило грубую ошибку в идентификации.
Одновременно отмечаю что касания ногой тела полицейского на видео нет, был ли удар ногой остаётся вопросом.
Более грамотно к видео было приложить отдельные кадры которые на взгляд Следствия доказательны. Пока ничего убедительного я не вижу, а признание не является доказательством вины.
Mazda
А как насчёт быдло на мерседесе который на тротуаре мужика бил, не не слышали? А ну он наверное за пупкина голосовал и на митинг не ходил, так сказать близкий режиму
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