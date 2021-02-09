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ВОЗ после визита в Китай назвала наиболее вероятную причину происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения, эксперты которой посетили лабораторию высшего уровня биологической безопасности (BSL-4 или P4) Уханьского института вирусологии, назвали версию «утечки» коронавируса из лаборатории крайне маловероятной. Об этом 9 февраля заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек, который и возглавлял международную группу ВОЗ в поездке в Китай.

«Результаты наших исследований указывают на то, что гипотеза о лабораторном инциденте является крайне маловероятной, чтобы объяснить появление вируса среди людей. Таким образом, эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел [этот] вирус», — приводит слова Эмбарека ТАСС.

Наиболее вероятной версией он назвал передачу вируса от животного к человеку.

Ранее учёные выяснили, что распространению коронавируса способствовало увеличение видового разнообразия и популяции летучих мышей в Южном Китае, что, в свою, очередь, было вызвано климатическими изменениями.

Россию в группе экспертов ВОЗ представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков. Он поделился с «Фонтанкой» своими впечатлениями о рынке морепродуктов в Ухане, где предположительно и возник новый коронавирус, вызвавший пандемию.

С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ и в интернете неоднократно появлялись версии, что он мог «утечь» из лаборатории Уханьского института вирусологии. Сам институт еще в январе прошлого года выступил с открытым письмом, в котором назвал эти предположения ложными слухами, и подчеркнул, что совесть сотрудников института «абсолютно чиста».

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Комментарии (1)

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Фонтанка, что там со днем всех влюбленных?
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