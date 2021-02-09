ВОЗ после визита в Китай назвала наиболее вероятную причину происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения, эксперты которой посетили лабораторию высшего уровня биологической безопасности (BSL-4 или P4) Уханьского института вирусологии, назвали версию «утечки» коронавируса из лаборатории крайне маловероятной. Об этом 9 февраля заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек, который и возглавлял международную группу ВОЗ в поездке в Китай.

«Результаты наших исследований указывают на то, что гипотеза о лабораторном инциденте является крайне маловероятной, чтобы объяснить появление вируса среди людей. Таким образом, эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел [этот] вирус», — приводит слова Эмбарека ТАСС.

