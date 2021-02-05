Учёные назвали причину распространения коронавируса в Китае

На развитие коронавируса повлиял рост популяции летучих мышей, которая в свою очередь, была вызвана изменением климата. Такой вывод сделала группа исследователей из Великобритании, Германии и США, сообщает 5 февраля РИА Новости со ссылкой Кембриджский университет.
Учёные описали механизмы изменения природной среды в Южном Китае и прилегающих районах Мьянмы и Лаоса. Из-за потепления, высвобождения углекислого газа, увеличения солнечного света изменился состав растительности.
«Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южнокитайской провинции Юньнань подходящей для значительно большего количества видов летучих мышей, — поясняет первый автор исследования доктор Роберта Бейер, сотрудник кафедры зоологии. — Понимание того, как поменялось глобальное распространение видов летучих мышей, может стать важным шагом в восстановлении истории происхождения COVID-19».
В статье в журнале Science of the Total Environment говорится, что количество новых вирусов, зарождающихся в популяции летучих мышей, напрямую зависит от числа этих животных-носителей. Исследователи подсчитали, что с начала ХХ века в провинции Юньнань зародилось 40 новых видов летучих мышей, которые потенциально принесли с собой около 100 типов коронавирусов. Зарождению новых зоонозных патогенов способствует бурный рост тропических лесов в регионе.
Учёные составили карту растительности за последние сто лет и поняли, что видовое разнообразие летучих мышей изменилось по всему миру за последнее столетие. Расселение этих животных в разных климатических условиях повлекло и появление новых вредоносных вирусов.