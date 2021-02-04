Петербургский учёный из группы ВОЗ поделился впечатлениями о рынке морепродуктов в Ухане

На рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане есть условия для распространения коронавируса, но это не означает, что он возник именно там, заявил эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Рынок закрылся 1 января 2020 года, когда к нему привело эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания. Первые заразившиеся работали именно на этом рынке. Однако учёные до сих пор не пришли к однозначному выводу о роли, которую он сыграл в распространении SARS-CoV-2. «На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но, глядя на это, экстраполируя на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства... Не факт, что это там произошло, нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть», — рассказал Дедков РИА Новости в интервью, опубликованном 4 февраля.

Сейчас рынок демонтируют, но всё равно понятно, что он был маленький и тесный. «Естественно, что там всё что угодно могло произойти. Все условия распространения для любой инфекции есть, когда санитарные нормы не соблюдаются. Привело это или нет, мы не знаем, выглядит это так, что вполне могло быть. Все условия для того, чтобы там инфекция распространилась, есть», — подчеркнул эксперт. А вот лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно. Эксперты ВОЗ 3 февраля посетили его, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об «утечке» вируса или возможном его искусственном происхождении. «Для нашей миссии, конечно, это было важно, посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там всё организовано. Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — рассказал Дедков. Гипотетически всё бывает, отметил он, «но, во-первых, нет никаких предпосылок, а во-вторых, фактов, говорящих о том, что это оттуда пошло, тоже нет, ни косвенных, ни прямых».