FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -17
74.26р89.40р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Студент со второго раза попал в окно администрации Кингисеппского района. Бутылка с зажигательной смесью не долетела, повезло кирпичу

Две недели потребовалось сотрудникам полиции, чтобы найти и задержать хулигана после неудачного броска бутылки с зажигательной смесью в окно администрации Кингисеппского района Ленобласти.

Как пишет 47news 9 февраля, сам инцидент произошел еще 23 января, когда в России прошли несогласованные митинги в поддержку Навального. Молодой человек после того, как бутылка не долетела, нашел кирпич и разбил окно им.

Следственным отделом СК по Кингисеппу было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

А 5 февраля сотрудники полиции задержали подозреваемого — 17-летнего учащегося одного из областных техникумов. Он допрошен и отпущен под обязательство о явке после воспитательной беседы.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В том числе несанкционированная массовая акция была и в Петербурге. Как она проходила, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

265050772
#изабудимнипростим
джбайден должен сказать свое веское слово
baddancer
Всё, что нужно знать о демократии в путинской России: из-за политических взглядов и участия в митинге не взяли на работу в Газпром. Требуют диплом об образовании, твари.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний