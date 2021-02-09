Студент со второго раза попал в окно администрации Кингисеппского района. Бутылка с зажигательной смесью не долетела, повезло кирпичу

Две недели потребовалось сотрудникам полиции, чтобы найти и задержать хулигана после неудачного броска бутылки с зажигательной смесью в окно администрации Кингисеппского района Ленобласти.
Как пишет 47news 9 февраля, сам инцидент произошел еще 23 января, когда в России прошли несогласованные митинги в поддержку Навального. Молодой человек после того, как бутылка не долетела, нашел кирпич и разбил окно им.
Следственным отделом СК по Кингисеппу было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».
А 5 февраля сотрудники полиции задержали подозреваемого — 17-летнего учащегося одного из областных техникумов. Он допрошен и отпущен под обязательство о явке после воспитательной беседы.
Напомним, что 23 января во многих городах России прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В том числе несанкционированная массовая акция была и в Петербурге. Как она проходила, читайте в материале «Фонтанки».