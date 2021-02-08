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«Скрытой камерой, которую оператор держал перед лицом собеседника». Корреспондентка «России 1» ответила на претензии владельца «виллы Навального»

Корреспондентка телеканала «Россия 1» Анастасия Попова ответила на претензии владельца виллы, на которой жил Алексей Навальный в Германии. Попова снимала тот самый сюжет о вилле, в котором ее противопоставили «дворцу Путина» из расследования оппозиционера.

Ранее владелец дома сообщил «Дождю», что он считал новых арендаторов туристами из Бельгии, а снимали его якобы скрытой камерой.

«Ага, скрытой камерой, которую оператор держал как обычно в руке перед лицом говорящего собеседника, которого, в свою очередь, на тот момент не заинтересовала бумага на немецком о том, что мы — журналисты телеканала «Россия» в рабочей командировке», — написала Попова 8 февраля в своем телеграм-канале.

7 февраля в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет о вилле в Германии, в которой жил Алексей Навальный. Геленджикскому дворцу противопоставили ершик «как в поезде» и общий бассейн.

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Комментарии (12)

Жора__
Я уверен, что если внимательно поискать в отражениях, то можно увидеть их «камеру»! Но, повторюсь, снимали на скрытый ширик!
Жора__
А если открыто снимали, то зачем было снимать шириком? Ширик нужен для бОльшего захвата малой лизой, либо для спецэффекты, а у них, якобы, профессиональная камера с соответствующим объективом! Даже здесь [цензура] врут!
chip1
За скрытую съемку, в целях политической пропаганды, хозяин отеля подаст заявление в полицию, будет суд, Попову-Боурт объявят в международный розыск. Исходя из такого компота агенту Поповой должны дать звезду или крест, не знаю что там нынче модно при дворце)
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