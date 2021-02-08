«Скрытой камерой, которую оператор держал перед лицом собеседника». Корреспондентка «России 1» ответила на претензии владельца «виллы Навального»

Корреспондентка телеканала «Россия 1» Анастасия Попова ответила на претензии владельца виллы, на которой жил Алексей Навальный в Германии. Попова снимала тот самый сюжет о вилле, в котором ее противопоставили «дворцу Путина» из расследования оппозиционера.



Ранее владелец дома сообщил «Дождю», что он считал новых арендаторов туристами из Бельгии, а снимали его якобы скрытой камерой.



«Ага, скрытой камерой, которую оператор держал как обычно в руке перед лицом говорящего собеседника, которого, в свою очередь, на тот момент не заинтересовала бумага на немецком о том, что мы — журналисты телеканала «Россия» в рабочей командировке», — написала Попова 8 февраля в своем телеграм-канале.

