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«Вести недели» показали виллу, где жил Навальный в Германии. Геленджикскому дворцу противопоставили блестящий ершик и общий бассейн

Фото: скриншот с сайта YouTube

Журналисты телеканала «Россия 1» съездили в немецкий Фрайбург и нашли дом, в котором жил Алексей Навальный, пока готовился фильм про дворец в Геленджике. Ему насчитали до миллиона евро расходов.

Дом в городе Фрайбург государственный телеканал показал вечером 7 февраля. Корреспондент Анастасия Попова сначала посетила студию Black forest studios, на которой снимали и монтировали последний фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (фонд признан в России иноагентом. — Прим. ред.). В сюжете говорится, что заказ студии пришел из США, а съемки стоили Навальному почти миллион евро — за вычетом расходов на проживание и еду.

«Внизу около ста квадратных метров, просторная гостиная, два дивана, телевизор, на столе свежие фрукты», — рассказывает за кадром Попова, показывая тот самый дом.

Сюжет перебивается кадрами из фильма Навального. Анастасия Попова обозревает кухню с кофемашиной и «набором голландского чая», заглядывает и в «комнату грязи» — подсобное помещение.

Следующий кадр из уборной, там девушка оценила унитаз, по ее мнению, похожий на те, что стоят с вагонах поездов, и ершик. «Блестит, но не так», — комментирует она.

Затем сотрудница госканала показала джакузи, «который похож на обычную ванну», и поплавала в бассейне. «Пациент и себя не обделил, 10 метров в длину, пять в ширину», — говорит Попова после очередной врезки кино ФБК. — «Вода теплая».

На втором этаже «печка, на которую не прилечь» и «камин за кожаным диваном», а также шикарный вид из окна. Как отметила Попова, на фоне этого вида оппозиционер записывал ролик с анонсом своего возвращения.

В гардеробной Попова обратила внимание на то, что все шкафы обиты тканью, а в замках «сказочные золотые ключики». «Французский стиль 60-х», — вставила комментарий Анастасия. Вместе с хозяином дома они обозрели шкаф для обуви, немец объясняет, что во Фрайбурге очень много обувных магазинов.

Попова сообщила, что сутки на вилле обходятся в 530 евро, а прожил Навальный там почти два месяца. Цена, заявленная в сюжете, совпадает с той, что предлагает сервис бронирования Booking, но такую плату берут за двое суток.

Соратники Алексея Навального 19 января выпустили фильм о дворце в Геленджике, утверждая, что недвижимость площадью больше 17 тыс. кв. м строится для Владимира Путина. В видео использовали якобы полученный от подрядчика «детальный архитектурный план», по которому воссоздали внешнее и внутреннее убранство. «Мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры», — так сам Алексей Навальный прокомментировал методы их работы. Президент России Владимир Путин заявил, что ни он, ни его родственники никогда не владели геленджикским дворцом. А еще через неделю хозяином дома себя назвал российский миллиардер Аркадий Ротенберг, уточнив, что идет строительство апарт-отеля.

Фото: скриншот с сайта YouTube
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Смешно))) там он не жил. Ему оплачено было нормально и спонсируют их до сих пор. Но... скоро эта семья перестанет быть интересной спонсорам.
Ripple
Сколько раз за сюжет было упомянуто, что речь идёт о никому не нужном и не интересном блогере?
Навальный из госбюджета России оплатил проживание в этом коттедже? В чем вопрос- то?
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