«Сильно наврали и завысили». Волков рассказал, сколько стоила «вилла Навального» в Германии и кто за неё платил

Проживание Алексея Навального в немецком Фрайбурге обошлось вдвое дешевле, чем насчитали журналисты телеканала «Россия 1». Об этом 8 февраля сообщил глава региональных штабов политика Леонид Волков.



Как заявил Волков, аренда дома стоила 15 580 евро. По его словам, это цена за шесть недель с учётом «очень большой скидки». При этом расходы на себя взял бизнесмен Евгений Чичваркин, который позднее отговаривал Навального от возвращения в Россию.



«Они очень сильно наврали по стоимости, раза в два, — рассказал Волков «Дождю». — Таких безумных денег, о которых говорит Киселев и его команда, и в помине не было. Все это стоило гораздо дешевле. Даже раза в три они завысили».

