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«Сильно наврали и завысили». Волков рассказал, сколько стоила «вилла Навального» в Германии и кто за неё платил

Проживание Алексея Навального в немецком Фрайбурге обошлось вдвое дешевле, чем насчитали журналисты телеканала «Россия 1». Об этом 8 февраля сообщил глава региональных штабов политика Леонид Волков.

Как заявил Волков, аренда дома стоила 15 580 евро. По его словам, это цена за шесть недель с учётом «очень большой скидки». При этом расходы на себя взял бизнесмен Евгений Чичваркин, который позднее отговаривал Навального от возвращения в Россию.

«Они очень сильно наврали по стоимости, раза в два, — рассказал Волков «Дождю». — Таких безумных денег, о которых говорит Киселев и его команда, и в помине не было. Все это стоило гораздо дешевле. Даже раза в три они завысили».

Соратник Навального также «урезал» расходы на фильм про «дворец Путина» в местной студии The Black Forest Studios. В сюжете «России 1» утверждалось, что съёмки обошлись почти в миллион евро, Волков настаивает, что потратили 1 800 евро — по 900 евро за каждый из двух съемочных дней.

Владелец двухэтажного дома во Фрайбурге, в свою очередь, рассказал изданию, что не сдавал жильё журналистам. Он был уверен, что новые арендаторы — туристы из Бельгии, поскольку корреспондент Анастасия Попова при заселении использовала фамилию мужа — Боурт. По словам мужчины, во время презентации жилплощади его снимали скрытыми камерами.

7 февраля в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет о вилле в Германии, в которой жил Алексей Навальный. Геленджикскому дворцу противопоставили ершик «как в поезде» и общий бассейн.

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Комментарии (50)

chip1
Таки у Поповой еще и муж швед, все они такие, "патриоты" с запасными аэродромами.
sdpolx
Кроме меня хоть кто-то обратил внимание, что слова г-на Волкова есть истина безоговорочная, а слова г-жи Поповой ну безусловно вранье... Супер...
Наталия Дьяченко
Киселев бьется в истерике, нервы порваны в клочья...Довел его Лешка...А если потеряем Киселя, то второго такого клоуна непросто найти...
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