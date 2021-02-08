«Сильно наврали и завысили». Волков рассказал, сколько стоила «вилла Навального» в Германии и кто за неё платил

Проживание Алексея Навального в немецком Фрайбурге обошлось вдвое дешевле, чем насчитали журналисты телеканала «Россия 1». Об этом 8 февраля сообщил глава региональных штабов политика Леонид Волков.
Как заявил Волков, аренда дома стоила 15 580 евро. По его словам, это цена за шесть недель с учётом «очень большой скидки». При этом расходы на себя взял бизнесмен Евгений Чичваркин, который позднее отговаривал Навального от возвращения в Россию.
«Они очень сильно наврали по стоимости, раза в два, — рассказал Волков «Дождю». — Таких безумных денег, о которых говорит Киселев и его команда, и в помине не было. Все это стоило гораздо дешевле. Даже раза в три они завысили».
Соратник Навального также «урезал» расходы на фильм про «дворец Путина» в местной студии The Black Forest Studios. В сюжете «России 1» утверждалось, что съёмки обошлись почти в миллион евро, Волков настаивает, что потратили 1 800 евро — по 900 евро за каждый из двух съемочных дней.
Владелец двухэтажного дома во Фрайбурге, в свою очередь, рассказал изданию, что не сдавал жильё журналистам. Он был уверен, что новые арендаторы — туристы из Бельгии, поскольку корреспондент Анастасия Попова при заселении использовала фамилию мужа — Боурт. По словам мужчины, во время презентации жилплощади его снимали скрытыми камерами.
7 февраля в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет о вилле в Германии, в которой жил Алексей Навальный. Геленджикскому дворцу противопоставили ершик «как в поезде» и общий бассейн.