Импорт медицинских масок в Россию в 2020 году вырос на 600 млн долларов

За 2020 год в Россию ввезли готовых текстильных изделий на 727 млн долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы от 8 февраля. Это в 6 раз больше, чем годом ранее, когда было импортировано таких товаров на 121 млн рублей.

Львиная доля товаров, ввезенных по этой позиции, пришлась на маски. Под таким кодом они проходят таможню не как медицинские, а как предназначенные для бытовых нужд. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Фонтанки».

Разница между импортом 2020 и 2019 года в денежном выражении составляет более 600 млн рублей, а в натуральном выражении — 28,7 тыс. тонн. Учитывая, что средний вес медицинской маски составляет 3 грамма, выходит, что в Россию за год ввезли 8,5 млрд иностранных масок. Крупнейшими странами-импортерами стали Китай и Вьетнам.