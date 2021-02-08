«Мы никому не грозим отчислением». Как петербургские вузы отнеслись к митингующим студентам

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

Российские вузы отреагировали репрессиями по отношению к студентам, участвующим в несогласованных митингах в поддержку Алексея Навального. Несогласованное с властью высказывание гражданской позиции грозит утратой бюджетного места. В Петербурге пока больше разговоров. На фоне новостей об отчислениях выделился профсоюз петербургского Политеха, который привлёк юристов для консультаций задержанных. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбПУ Петра Великого (Политех) анонсировала в социальных сетях возможность юридической помощи студентам, участвующим в политических акциях.



«При наличии вопросов соблюдения ваших прав и возникающих правовых последствий любой студент может получить онлайн консультацию в Юридической клинике СПбПУ», — говорится в опубликованном сообщении.

«Мы не всегда могли компетентно помогать, хотя вели всех студентов, которые к нам обращались, — рассказал «Фонтанке» и.о. председателя профсоюза Никита Чубур. — И теперь мы смогли перебросить учащихся на серьёзную консультацию». Студенты высылают свои вопросы, а также документы, эксперты дают разъяснение с точки зрения юриспруденции. Полученные заключения можно использовать при подачи апелляции. С момента анонсирования данной возможности за консультацией обратились 6 человек.

Некоторые студенты «Политеха» получили административные аресты, но так как в вузах из-за пандемии коронавируса до 8 февраля практиковалось дистанционное обучение и не проводились лабораторные работы, пропуск занятий не грозит серьёзными последствиями.

«Мы оказываем всестороннюю помощь всем студентам вне зависимости от их политических взглядов. Мы связываемся с теми ребятами, кто участвовал в акциях и спрашиваем, есть ли какие-то проблемы со стороны администрации, консультируем их, но, к счастью, подобных случаев не возникало», — отметил и.о. председателя профсоюза.



Студенты, столкнувшиеся с угрозой отчисления могут также обратиться в правозащитные организации. В «Открытке» отметили, что жалоб от учащихся петербургских вузов не поступало, зафиксированы обращения только от 17-летних студентов Политехнического колледжа городского хозяйства. В отношении них составлены административные протоколы по статье 20.2.2. КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Им администрация колледжа как раз пригрозила отчислением. «Пока вызвали только на профилактическую беседу. Ждём дальнейших шагов от администрации», — прокомментировала юрист «Открытки» Мария Новикова.

Администрации университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича известно об одном случае задержания студентки-заочницы. Ведущий специалист управления по воспитательной и социальной работе Елена Сидорова в беседе с «Фонтанкой» подчеркнула, что «даже разговора об отчислении не было». «Мы никому не грозим отчислением — это абсолютно точно, но я уже приглашала Екатерину побеседовать именно для того, чтобы понять, что с ней случилось и нужна ли ей помощь. Мы просто проявили участие», — прокомментировала Сидорова.



В пресс-службе ИТМО заявили, что университет не отслеживает политическую жизнь учащихся и сотрудников, прерогатива вуза — образовательная и научная деятельность.

В СПбГУ последствия участия в несогласованных митингах разъяснила первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова. «В случае совершения административного проступка обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности, в соответствии с правилами внутреннего распорядка обучающихся, вплоть до отчисления», — отметила она.

На сайте Первого меда в преддверии первых акций опубликовали обращение проректора по учебной работе профессора Андрея Яременко, в котором говорится, что профессия врача не предполагает радикальную политическую деятельность, участие в ультрарелигиозных течениях и выражение «мнения, не основанного на глубоком собственном анализе и изучении сути вопроса». «Мы любим свой вуз и хотим, чтобы его имя не было запятнано грязью и кровью», — заявил Яременко.

Но ни из СПбГУ, ни из Первого меда новостей об отчислениях не приходило.



В редакцию «Фонтанки» поступали сообщения о том, что в педагогическом университете Герцена студентам грозят проблемами из-за участия в митингах. Однако информация не нашла подтверждения. После митинга 23 января студент Академии народного хозяйства и госуправления и активист петербургского «Молодежного Яблока» жаловался на угрозы со стороны сотрудников вуза. Запись телефонного разговора с учащимся опубликована на ютюб-канале движения. На ней молодого человека просят удалить из социальных сетей оппозиционные посты, если он «намерен дальше учиться». В пресс-службе РАНХиГС заявили, что не применяют политику угроз. Также в телеграмм-канале «Протестный Петербург» опубликовали переписку, в которой студентов СПБГИКИТ предупредили об отчислении за поддержку задержанной на несогласованной акции в Москве преподавательницы Анжелики Артюх. «Дело в том, что в нашем вузе за участие в несанкционированных митингах грозит отчисление. Наши студенты не должны появляться на таких мероприятиях. Они нарушают права других людей, наверное, раз они несанкционированы. Подписание таких писем в уставе института пока не регламентировано, но мне бы не хотелось, чтобы мои студенты и их фамилии появлялись в этих списках. Я их решила просто припугнуть», — рассказала сотрудница вуза изданию Znak.com.

От слов к действию пока перешли руководители высшей школы в регионах. Ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов признался, что «с болью в сердце» подписывал приказы об отчислении студентов, получивших административные протоколы за участие в несогласованной акции. «Но закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться», — сказал он.

В самарском Политехе изменили кодекс этики «в соответствии с требованиями российского образования». В документ добавили новеллы, запрещающие студентам и преподавателям выходить на несогласованные акции.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

