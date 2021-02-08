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YouTube разблокировал ролик Навального со звонком предполагаемому «отравителю»

Доступ к ролику Алексея Навального, который сегодня был ограничен из-за претензий американского медиаконгломерата ViacomCBS, был восстановлен 8 февраля.

Компания из США не прокомментировала, какие конкретно претензии в области авторских прав у нее возникли к российскому оппозиционеру. На странице ролика ранее был написано, что Навальный использовал «материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Чуть позже он позвонил одному из возможных отравителей и узнал некоторые подробности произошедшего. Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

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Комментарии (5)

Igor_VS
Классный ролик. Мне казалось, что в ФСБ у нас Джеймс Бонды. А также всякие супер-пупер. Теперь вот в грусти.
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