YouTube разблокировал ролик Навального со звонком предполагаемому «отравителю»

Доступ к ролику Алексея Навального, который сегодня был ограничен из-за претензий американского медиаконгломерата ViacomCBS, был восстановлен 8 февраля.



Компания из США не прокомментировала, какие конкретно претензии в области авторских прав у нее возникли к российскому оппозиционеру. На странице ролика ранее был написано, что Навальный использовал «материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Чуть позже он позвонил одному из возможных отравителей и узнал некоторые подробности произошедшего. Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.