FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -12
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Владелец Губки Боба заблокировал видео звонка Навального своему «отравителю»

Видео оппозиционера, в котором он звонит одному из предполагаемых отравителей, оказалось заблокировано из-за авторских прав.

«Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», — сообщается 8 февраля при попытке открыть ролик на YouTube.

Соратники оппозиционера и видеохостинг пока не прокомментировали причину блокировки.

Американский медиаконгломерат ViacomCBS включает студию Paramount Pictures, телесеть CBC, детский телеканал Nickelodeon, а также права на мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Чуть позже он позвонил одному из возможных отравителей и узнал некоторые подробности произошедшего. Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

bluxer
Бубка гоп.
Cashmare
"кто проживает на дне океана?" (ц) теперь видимо и разговорчивый фсбшник ))
grannie
ТрусЫ, видать, были не только синими, но и квадратными, о как!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний