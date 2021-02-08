Владелец Губки Боба заблокировал видео звонка Навального своему «отравителю»

Видео оппозиционера, в котором он звонит одному из предполагаемых отравителей, оказалось заблокировано из-за авторских прав.
«Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», — сообщается 8 февраля при попытке открыть ролик на YouTube.
Соратники оппозиционера и видеохостинг пока не прокомментировали причину блокировки.
Американский медиаконгломерат ViacomCBS включает студию Paramount Pictures, телесеть CBC, детский телеканал Nickelodeon, а также права на мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны».
Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Чуть позже он позвонил одному из возможных отравителей и узнал некоторые подробности произошедшего. Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.