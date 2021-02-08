В солнечный и морозный понедельник, 8 февраля, в Петербурге оказалось особенно много гуляющих по льду рек и каналов, заметил фотограф «Фонтанки».

Это почти ежегодное петербургское развлечение сделала возможным установившаяся на прошлой неделе холодная погода. На Фонтанке уже протоптаны дорожки. На Крюковом канале любят кататься лыжники.

Все эти люди — нарушители. В Петербурге на лёд нельзя выходить до 15 апреля, штраф составляет до 5 тысяч рублей. Выезжать на реки в принципе нельзя, это прописано в постановлении от 5 июня 2008 года «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах».