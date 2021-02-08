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Петербуржцы в центре города высыпали на лёд

В солнечный и морозный понедельник, 8 февраля, в Петербурге оказалось особенно много гуляющих по льду рек и каналов, заметил фотограф «Фонтанки».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Это почти ежегодное петербургское развлечение сделала возможным установившаяся на прошлой неделе холодная погода. На Фонтанке уже протоптаны дорожки. На Крюковом канале любят кататься лыжники.

Все эти люди — нарушители. В Петербурге на лёд нельзя выходить до 15 апреля, штраф составляет до 5 тысяч рублей. Выезжать на реки в принципе нельзя, это прописано в постановлении от 5 июня 2008 года «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах».

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Комментарии (13)

260837561
Впервые, за всю более 300 летнюю историю Санкт-Петербурга, градоначальник запретил на всю зиму выход на лёд жителям (штраф 5000 руб)! Пётр Первый этого явно бы не понял и не одобрил, с учётом отсутствия мостов в то время! На официальном сайте МЧС говорится, что безопасным для человека считается лёд толщиной 7 см, но при этом людей штрафуют за выход на лёд толщина которого более пол метра. Сам губернатор выходил на голый лёд Невы 18.01.21 к купальне во время Крещения (про это есть статья в фонтанке с фотографиями) и его никто не оформил как нарушителя!
dedmoroz_5e4d8827384c2
толщина льда в разных местах реки сильно отличается, поэтому провалиться можно совершенно неожиданно, если человек с головой не дружит, то риск отправиться на тот свет у него сильно повышается, при этом нормальные люди должны ему ещё МЧС оплачивать , чтобы его из полыньи вылавливать
Modest_5e4ce41f7533b
Радостно на душе от осознания, как щедро охраняется наша жизнь и здоровье за наш же счет.
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