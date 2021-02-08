Отец троих детей в Петербурге так сильно не хотел платить алименты, что отправится на исправительные работы на 9 месяцев

Житель Петербурга упорно не платил алименты сыну. Не исправили его даже обязательные работы и угроза уголовной ответственностью. Теперь ему предстоит почти год исправительных работ.



Как сообщает 8 февраля пресс-служба УФССП по Петербургу, 39-летний отец троих детей по решению мирового судьи должен был ежемесячно выплачивать четверть своих доходов в пользу 8-летнего сына. Когда он перестал это делать, бывшая жена обратилась в суд. Двое других детей финансовой помощи от него тоже не получали.

Суд привлек петербуржца к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей) и назначил ему 120 часов обязательных работ. Его также предупредили, что дальнейшее игнорирование своих обязанностей перед сыном повлечёт уже уголовную ответственность по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Однако должник продолжил уклоняться от выплаты алиментов, и в отношении него возбудили уголовное дело.