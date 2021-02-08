Он специально искал эту птицу и нашёл её 7 февраля в Гатчине, на озере Белое в Дворцовом парке. «Мои поиски увенчались успехом. Наконец-то впервые встретил этой зимой молодого бургомистра. Размером бургомистр больше наших серебристых чаек, а вот полярная чайка меньше. Выглядит он как увеличенная копия молодой полярной чайки и несколько светлее», — поясняет Заметня в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Бургомистр — это залётный вид. В XIX веке их у нас было больше, а в XX встречи с ними можно пересчитать по пальцам одной руки.

В январе на этом же Белом озере Заметня первый раз в истории наблюдений в нашем регионе увидел малую полярную чайку, она оказалась птичкой с характером.