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Случайно залетел и прославился. Под Петербургом поселился бургомистр

Фото: Вячеслав Заметня / Птицы СПб и России
Фото: Вячеслав Заметня / Птицы СПб и России

Очень редкую птицу для нашего региона — бургомистра, или большую полярную чайку — заметил петербургский орнитолог-любитель Вячеслав Заметня.

Он специально искал эту птицу и нашёл её 7 февраля в Гатчине, на озере Белое в Дворцовом парке. «Мои поиски увенчались успехом. Наконец-то впервые встретил этой зимой молодого бургомистра. Размером бургомистр больше наших серебристых чаек, а вот полярная чайка меньше. Выглядит он как увеличенная копия молодой полярной чайки и несколько светлее», — поясняет Заметня в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Бургомистр — это залётный вид. В XIX веке их у нас было больше, а в XX встречи с ними можно пересчитать по пальцам одной руки.

В январе на этом же Белом озере Заметня первый раз в истории наблюдений в нашем регионе увидел малую полярную чайку, она оказалась птичкой с характером.

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