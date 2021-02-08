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Аномальные пробки вернулись в Петербург. На Кондратьевском таксист влетел в дом

Автомобиль такси от «Яндекса» встречает утро 8 февраля на тротуаре Кондратьевского проспекта после ДТП.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Кирилл, машина съехала с дороги у дома 32. Других участников аварии не видно: вероятно, водитель сам потерял управление, и его занесло в здание.

Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл
Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл

Заметной пробки из-за ДТП нет. При этом пробочная тенденция, возникшая на прошлой неделе, сохраняется. К 8:38 загруженность дорог Петербурга достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время суток бывает 6 баллов, иногда даже 5.

На прошлой неделе, напомним, несколько дней подряд наблюдались аномальные пробки. Если сначала виноват был снегопад (3 февраля из-за него и утром, и вечером набежало по 9 баллов), то в выходные было плотно из-за перекрытий движения в центре города.

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Комментарии (7)

13 февраля?
Думала сегодня только 8)))
Дороги же никто нормально не убирает! Техникой только дороги в центре им перекрывать сейчас интересно.
Маэстро
Неужели зимой ездить нужно не так же, как летом? Странно и непонятно, особенно для таксиста...
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