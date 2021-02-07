Глава Минздрава заявил, что в России снизилась смертность от рака

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний.
Министра Мурашко 7 января цитирует РИА «Новости». На ежегодной премии «Будем жить!» он сказал: «И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас. <...> И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать».
Глава Минздрава также отметил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения во время пандемии не помешала лечить пациентов, которым нужна неотложная помощь, и онкологическая служба в полном объеме выполняла свою задачу.
По словам Михаила Мурашко, в 2020 году система здравоохранения получила в онкологии дополнительные инструменты. «Это и дополнительное оборудование, и новые лекарственные препараты, и впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения. Сейчас она начинает внедряться в пилотных регионах, в пилотных организациях. Надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране», — сказал он.
В конце января Росстат опубликовал предварительный отчет, согласно которому в 2020 году население России уменьшилось на 510 тыс. человек, такими темпами в стране не умирали с 2005 года. В Петербурге за год умерли почти 73 тысячи человек - на 23% больше, чем годом ранее.