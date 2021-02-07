FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -13
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Глава Минздрава заявил, что в России снизилась смертность от рака

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний.

Министра Мурашко 7 января цитирует РИА «Новости». На ежегодной премии «Будем жить!» он сказал: «И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас. <...> И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать».

Глава Минздрава также отметил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения во время пандемии не помешала лечить пациентов, которым нужна неотложная помощь, и онкологическая служба в полном объеме выполняла свою задачу.

По словам Михаила Мурашко, в 2020 году система здравоохранения получила в онкологии дополнительные инструменты. «Это и дополнительное оборудование, и новые лекарственные препараты, и впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения. Сейчас она начинает внедряться в пилотных регионах, в пилотных организациях. Надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране», — сказал он.

В конце января Росстат опубликовал предварительный отчет, согласно которому в 2020 году население России уменьшилось на 510 тыс. человек, такими темпами в стране не умирали с 2005 года. В Петербурге за год умерли почти 73 тысячи человек - на 23% больше, чем годом ранее.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Павел Михайлов
Конечно снизилась. Для удобства попила бюджета, их оформили как умерших от ковида.
Sadava
Дядя Миша Мурашко Вы дурак?
Урус-Баши
Постеснялся сказать правду Мурашко. С чего вдруг, смертность взяла и снизилась тем более, от рака? Просто так не бывает. Просто так и рак в пруду не пёрнет. Причина, в общем-то, очевидна. Надеюсь, все со мной согласятся. Смертность от рака снизилась, благодаря тяжёлой и примерной работе Минздрава и лично товарища (господина?) Мурашко! Благодаря руководящей роли Нашей партии Единая Россия! Благодаря чуткому контролю со стороны сами знаете кого. Кто не согласен, тот есть самый подлый враг. Внизу прошу выразить вашу поддержку всем указанным выше партиям и гражданам. Кто не выразит, тот дурак.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний