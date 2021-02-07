Глава Минздрава заявил, что в России снизилась смертность от рака

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний.

Министра Мурашко 7 января цитирует РИА «Новости». На ежегодной премии «Будем жить!» он сказал: «И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас. <...> И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать».



Глава Минздрава также отметил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения во время пандемии не помешала лечить пациентов, которым нужна неотложная помощь, и онкологическая служба в полном объеме выполняла свою задачу.

