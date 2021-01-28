Население России стало сокращаться рекордными темпами на фоне пандемии

Росстат зафиксировал сокращение населения РФ по итогам прошлого года на 500 тысяч человек



«На фоне пандемии COVID-19 численность населения России по итогам 2020 года сократилась на более чем 500 тысяч человек, следует из предварительной оценки Росстата. Это рекордное падение численности населения с 2005 года», — сообщает 28 января РБК.

Федеральная служба государственной статистики зафиксировала, что к 1 января 2021 года постоянное население страны сократилось на 510 тысяч человек, до 146,24 миллиона. Число россиян по итогам года уменьшалось более быстрыми темпами только в 2005 году, когда сокращение составило 564,5 тысячи человек.