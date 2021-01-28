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Население России стало сокращаться рекордными темпами на фоне пандемии

Росстат зафиксировал сокращение населения РФ по итогам прошлого года на 500 тысяч человек

«На фоне пандемии COVID-19 численность населения России по итогам 2020 года сократилась на более чем 500 тысяч человек, следует из предварительной оценки Росстата. Это рекордное падение численности населения с 2005 года», — сообщает 28 января РБК.

Федеральная служба государственной статистики зафиксировала, что к 1 января 2021 года постоянное население страны сократилось на 510 тысяч человек, до 146,24 миллиона. Число россиян по итогам года уменьшалось более быстрыми темпами только в 2005 году, когда сокращение составило 564,5 тысячи человек.

Смертность за 11 месяцев прошлого года достигла 1,881 миллиона человек. Это почти на 14% больше, чем за аналогичный период 2019-го. При этом рождаемость упала на 4,4%.

Число летальных случаев от коронавируса в России составляет уже 71 651.

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Комментарии (4)

вадики
Госдеп и Навальный постарались!
Василий Марущак
в 1914 году население России равнялось 10% от населения всей планеты, сейчас этот показатель в разы меньше, так что как видите пандемия тут не при чём.
Урус-Баши
Инстранные разведки виноваты. Народ травят и спаивают.
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