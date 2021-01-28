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Заболеваемость коронавирусом растёт в Петербурге и по России. В Северной столице снова более 2100 заразившихся

За последние сутки в Петербурге выявили 2128 новых случаев коронавируса. Об этом 28 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость продолжает расти — накануне было зафиксировано 1813 случаев. По России количество заразившихся также увеличивается — за 24 часа выявили 19138 случаев (против 18241 вчера).

Заболевших COVID-19 по-прежнему находят во всех регионах страны. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (2897) и Петербург.

В петербургском оперативном штабе сообщили, что сегодня на COVID-19 обследовали уже более 30 тысяч человек. С начала пандемии в Северной столице заболели 327 160.

В России число случаев COVID-19 выросло до 3 793 810. Число выздоровевших от коронавируса россиян составляет 3,2 миллиона. Летальных случаев зафиксировали 71 651.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

fedorsmolov
Рост числа тестов, рост положительных тестов. Очевидно любому, но не журналистам фонтанки.
Савва Морозов
Кстати, кто с ВО - в 4-ю поликлинику, на сайте Здоровый Петербуржец, 500 талонов "выбросили". Наконец-то.
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