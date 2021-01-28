Заболеваемость коронавирусом растёт в Петербурге и по России. В Северной столице снова более 2100 заразившихся

За последние сутки в Петербурге выявили 2128 новых случаев коронавируса. Об этом 28 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость продолжает расти — накануне было зафиксировано 1813 случаев. По России количество заразившихся также увеличивается — за 24 часа выявили 19138 случаев (против 18241 вчера).



Заболевших COVID-19 по-прежнему находят во всех регионах страны. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (2897) и Петербург.



В петербургском оперативном штабе сообщили, что сегодня на COVID-19 обследовали уже более 30 тысяч человек. С начала пандемии в Северной столице заболели 327 160.

