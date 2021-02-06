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Откликнулся губернатор Ленобласти: семье умершей от COVID-19 петербурженки, мамы десяти детей, найдут участок под Всеволожском

Отец и 10 детей, у которых от коронавируса умерла мама, получат участок в Ленинградской области. Распоряжение о поиске подходящей для семьи территории во Всеволожском районе дал губернатор Александр Дрозденко, сообщает 6 февраля администрация Ленинградской области в своём Telegram-канале.

«Откликнулся глава администрации Свердловского городского поселения Андрей Шорников и сообщил, что есть подходящий земельный участок», — говорится в сообщении.

Администрация добавляет, что областная комиссия на месте осмотрит месторасположение участка и его параметры в начале следующей недели. Судя по всему, уже есть некий потенциальный инвестор, который готов вложиться в строительство дома. С ним будут проведены переговоры.

Ранее сообщалось, что петербургский бизнес в помощь семье, лишившейся 49-летней матери, собрал миллион рублей.

Как пишет 47news со ссылкой на родных погибшей, сегодня, 6 февраля, она была похоронена под Кировском, где покоятся её умершие родственники. Новый год накануне болезни семья встречала рядом с посёлком Приладожское в Кировском районе. По данным издания, семья живет во Фрунзенском районе Петербурга. Дети — от младшеклассников до совершеннолетних, самому старшему 30 лет.

Врачи Мариинской больницы боролись за жизнь 49-летней Светланы с января. Она почувствовала себя плохо в разгар новогодних праздников и попала к ним уже в тяжелом состоянии. Но несмотря на все усилия медиков, 3 февраля женщины не стало. У её десяти детей теперь остался только отец. В январе семья лишилась ещё и бабушки с дедушкой. Подробности — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Флуктуация
Старшему "ребенку" в этой семье 30 лет уже. Наверное, давно сбежали подальше от этого колхоза и спрятались) Младшие тоже не грудные, уже школьники. Они привыкли выживать, ничего страшного. Зачем им участок? Чтобы налог за него платить?
killbeachtrash
У нас власть как после "опохмела" и доброе сделать хочется и здоровье успокоить и голова не соображает...Может еще денег выделить на ремонт и строительство, на проект, на согласование и т.д. ? Ну тогда бы на Луне лучше дали.
avtech
участок участком, а вот как папа будет одновременно работать и детей воспитывать, по врачам водить например, мне совершенно не понятно, и как тут участок поможет то же
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