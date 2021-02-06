Откликнулся губернатор Ленобласти: семье умершей от COVID-19 петербурженки, мамы десяти детей, найдут участок под Всеволожском

Отец и 10 детей, у которых от коронавируса умерла мама, получат участок в Ленинградской области. Распоряжение о поиске подходящей для семьи территории во Всеволожском районе дал губернатор Александр Дрозденко, сообщает 6 февраля администрация Ленинградской области в своём Telegram-канале.

«Откликнулся глава администрации Свердловского городского поселения Андрей Шорников и сообщил, что есть подходящий земельный участок», — говорится в сообщении.

Администрация добавляет, что областная комиссия на месте осмотрит месторасположение участка и его параметры в начале следующей недели. Судя по всему, уже есть некий потенциальный инвестор, который готов вложиться в строительство дома. С ним будут проведены переговоры.