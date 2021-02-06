Откликнулся губернатор Ленобласти: семье умершей от COVID-19 петербурженки, мамы десяти детей, найдут участок под Всеволожском

Отец и 10 детей, у которых от коронавируса умерла мама, получат участок в Ленинградской области. Распоряжение о поиске подходящей для семьи территории во Всеволожском районе дал губернатор Александр Дрозденко, сообщает 6 февраля администрация Ленинградской области в своём Telegram-канале.
«Откликнулся глава администрации Свердловского городского поселения Андрей Шорников и сообщил, что есть подходящий земельный участок», — говорится в сообщении.
Администрация добавляет, что областная комиссия на месте осмотрит месторасположение участка и его параметры в начале следующей недели. Судя по всему, уже есть некий потенциальный инвестор, который готов вложиться в строительство дома. С ним будут проведены переговоры.
Ранее сообщалось, что петербургский бизнес в помощь семье, лишившейся 49-летней матери, собрал миллион рублей.
Как пишет 47news со ссылкой на родных погибшей, сегодня, 6 февраля, она была похоронена под Кировском, где покоятся её умершие родственники. Новый год накануне болезни семья встречала рядом с посёлком Приладожское в Кировском районе. По данным издания, семья живет во Фрунзенском районе Петербурга. Дети — от младшеклассников до совершеннолетних, самому старшему 30 лет.