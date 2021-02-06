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Через полтора часа после снятия перекрытий центр Петербурга почти освободился от пробок

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в шестом часу вечера 6 февраля центр Петербурга наконец оживился после снятия перекрытий.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru

Ситуация на дорогах оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» в три балла. Он показывает, что .ещё перекрыты некоторые улицы вокруг Невского проспекта, однако, как сообщают очевидцы, кое-где проезд свободный. В частности, открыт съезд с Троицкого моста на Миллионную улицу. Приветствует автомобилистов и набережная канала Грибоедова.

Фото: читатель "Фонтанки"

У Гостиного двора, тем не менее, осталось немного автозаков и полицейских автомобилей.

Гостиный двор, Невский проспект
Гостиный двор, Невский проспектФото: читатель "Фонтанки"
Гостиный двор, Невский проспект
Гостиный двор, Невский проспектФото: читатель "Фонтанки"
Угол Невского проспекта и набережной канала Грибоедова
Угол Невского проспекта и набережной канала ГрибоедоваФото: читатель "Фонтанки"
Угол Невского и Думской
Угол Невского и ДумскойФото: читатель "Фонтанки"
Большая Конюшенная
Большая КонюшеннаяФото: читатель "Фонтанки"
Миллионная улица
Миллионная улицаФото: читатель "Фонтанки"
набережная Мойки
набережная МойкиФото: читатель "Фонтанки"

Дворцовая открыта для проезда и прохода.

Фото: читатель "Фонтанки"

На Невском стоят остатки ограждений.

Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: скриншот с сайта yandex.ru
Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: читатель "Фонтанки"

Блокировка силовиками центра Петербурга и даже закрытие станции метро «Невский проспект» вызвали бурю негодования и недоумение горожан. Власти пока так и не смогли объяснить, зачем были предприняты такие меры.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

261188011
Хотелось бы знать автора беспредела. 23 и 31 января виновник господин Навальный, а сегодня то кто виноват в вакханалии в центре города? Создается впечатление, что организатору этого беспредела " до лампочки" интересы простых петербуржцев и Питера(((
Урус-Баши
Нервничает Беглуха-Маклай, на пенсию пора, о душе подумать.
Доверчивый_5e4ce296a0900
Дебилы, отдайте уже Зимний под казармы. Чего опричников туда-сюда гонять.
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