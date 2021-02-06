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Движение общественного транспорта по Невскому проспекту восстановлено

Центр Петербурга постепенно возвращается к нормальной жизни. На главную транспортную артерию города после перекрытия смогли вернуться автобусы и троллейбусы.

«С 16:00 движение общественного транспорта на Невском проспекте и прилегающим улицам восстанавливается», — сообщает комитет по транспорту города в своём Telegram-канале 6 февраля.

Судя по онлайн-камерам, полиция постепенно убирает свои автомобили из центра города.

Ксения Потеева

Блокировка силовиками центра Петербурга и даже закрытие станции метро «Невский проспект» вызвало бурю негодования и недоумение горожан. Власти пока так и не смогли объяснить, зачем были предприняты такие меры.

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Комментарии (4)

Дмитрий Осипов
А что у нас там теперь полагается за препятствование нормальному функционированию транспортной инфраструктуры? Или это только дальнобоям и обманутым дольщикам запрешено дороги перекрывать?
261188011
Может проще закрыть центр напрочь и навсегда? Культурная столица стала столицей страны дураков
Урус-Баши
День дурака перенёсён с 1 апреля на 6 февраля.
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