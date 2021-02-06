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Смотрите онлайн, как на Невском сейчас

Невский проспект открыт для автомобилей в направлении от Дворцовой к площади Восстания. Между тем, силовики проводят передислокацию.

Автор: Mobotix Webcams Russia, Youtube.com

Автор: Mobotix Webcams Russia, Youtube.com

Судя по камерам, несколько грузовиков в 15:49 6 февраля свернули по Садовой в сторону Марсова поля, ещё несколько направились в сторону Дворцового моста.

Фото: веб-камера на Невском (Mobotix Webcams Russia)

Открыли для движения и Садовую улицу.

Фото: веб-камера на Невском (Mobotix Webcams Russia)

Центр Петербурга сегодня оказался перекрыт, что вызвало множество теорий и недовольства со стороны горожан. Власти пока так и не смогли объяснить, зачем были предприняты такие меры.

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Комментарии (11)

Милая +
Спасибо за видеокамеры! Теперь, прежде, чем выйти из дома, надо будет посмотреть, что там на Невском.
262153701
Оккупанты захватили наш город и страну!
265025791
Мне позвонила сокурсница по СПбГУ. Она живет в центре и ей 63 года. Наконец, она вышла на улицу и прошлась по родному городу - все углы и дворики обоссали, говорит, и плачет.
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